Sono circa 1.100 delle oltre 10.000 complessive, le unità presenti in Libano nell'ambito della missione UNIFIL, tra questi i Paracadutisti della Folgore, rappresentano la spina dorsale ed integrano lo sforzo di numerose altre componenti specialistiche delle nostre delle nostre Forze Armate, le cui capacità assicurano la complemenentarietà e flessibilità operativa necessaria per portare a termine la missione. I militari italiani sono alla guida del Settore Ovest di UNIFIL, al comando della Joint Task Force Lebanon Sector West, con oltre 3600 Caschi Blu di 17 dei 40 Paesi che partecipano alla missione.

Le unità specialistiche italiane sono in prima linea per realizzare progetti ed interventi nell'ambito del Sector West di UNIFIL. Tra le unità specialistiche, svolgono un ruolo di primo piano, gli assetti del Genio, dotati di particolari professionalità, come carpentieri, fabbri, lamieristi, falegnami, idraulici, elettricisti ed operatori di mezzi speciali che oltre ad assicurare gli interventi di mantenimento a favore del contingente, facilitano la realizzazione di progettualità in favore sia della Lebanese Armed Forces, sia delle comunità locali, contribuendo a creare condizioni operative sempre più favorevoli e ad aumentare il livello di accettazione e protezione delle Forze.

Presso il Sito archeologico della città di Tiro sono stati realizzati dei lavori di ristrutturazione di un locale adibito alla mostra di oggetti archeologici ed alla proiezione di filmati relativi alla storia del sito. Sono stati inoltre realizzati dei lavori di sistemazione dell'area addestrativa di Chaawakeer della 5a Brigata delle LAF, nell'ottica di supportare lo sviluppo della capacità delle unità libanesi, nell'ambito dei termini previsti dalla Risoluzione 1701.

Anche presso il Comando del South Litani Sector di Tiro sono stati effettuati lavori di mantenimento per incrementare la capacità infrastrutturale, con riferimento all'officina per la riparazione dei veicoli e all'impianto idraulico della palazzina del Comando, supportandone l'incremento degli standard di efficienza.

Tra i militari della missione UNIFIl operativi in LIbano c'è anche il personale di staff all'interno del Comando di UNIFIL, ci sono assetti dell'Arma dei Carabinieri e la componente elicotteristica dell'Aviazione dell'Esercito, inquadrata in una Task Force specialistica, che assicura attività di pattugliamento, sorveglianza, ricerca soccorso e trasporto aereo a favore dell'intera Missione. Militari che ogni giorno svolgono il loro lavoro con impegno e passione.