Il più veloce in pista nelle libere del venerdì del Gran Premio di Turchia? Max Verstappen (Red Bull) che ha fatto segnare il miglior tempo sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana fermando il cronometro a 1:28.330, davanti di 4 decimi ad un sorprendente Charles Leclerc (Ferrari), mentre solo terza e quarta le Mercedes, rispettivamente, di Bottas e Hamilton.

Sulla carta, l'Istanbul Park è un circuito spettacolare e molto bello. Inaugurato nel 2005, l'ultimo gran premio di Formula 1 che ha ospitato è stato nel 2011. A due settimane dal gran premio, la pista è stata asfaltata, ma senza che nessuno vi abbia corso. Il risultato? Disastroso per le vetture di Formula 1 che nella prima sessione di prove hanno avuto seri problemi di aderenza, mentre le cose sono andate un po' meglio nella seconda sessione con i tempi sul giro che si sono abbassati di quasi 7 secondi.

FASTEST SECTORS (60/90 MINS)



First trip to the circuit? Who knew? @Max33Verstappen is bossing it in all three sectors with half an hour to go 💪#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/t1aHOAnkIV