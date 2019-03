Pintavalle: tanti party in Sicilia... e presto arriva "I Ain't Here For U"

Più meno trentenne, il dj producer siciliano Marco Pintavalle è sempre super attivo tra dj set, mash up e produzioni.

Dopo il dj set del mercoledì 27 marzo Marco si è esibito al 64 For Rooms di Enna, mentre il 29 è al mixer di un evento legato ad un top brand come Max Mara a Palermo, mentre sabato 30 marzo è al Fabrik Discoclub di Agrigento.

Non è l'unica bella notizia musicale per Marco Pintavalle. Il 26 aprile 2019 esce su Ego in esclusiva su Beatport, il suo singolo "I Ain't Here For U". Il brano sarà successivamente disponibile ovunque, anche sugli altri portali musicali. Il disco è già stato supportato dai Promiseland.

Nel frattempo, mentre Marco ed il suo team sono al lavoro su nuovi remix, non è una brutta idea riascoltarsi un recente uno dei più recenti: Marco Pintavalle feat. Giacomo Cascone "È Sempre Bello / Faded (Mashup)":

Marco Pintavalle è originario di Mussomeli (CT), un bel paese nel centro delle Sicilia. Nell'estate 2018 ha fatto ballare la sua splendida regione e non solo. Tra i più recenti progetti musicali di Marco Pintavalle c'è "Apocalypto", uscito da poco su Total Freedom Recordings, la label del dj pugliese Silvio Carrano.

Recentemente è stato intervistato dal magazine Di Più (un milione di copie), è stato protagonista dello spazio Resident Week Dj durante il programma pomeridiano Music Zone da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018, dopo un'altra presenza come guest di qualche tempo prima. Sulla sua pagina sono disponibili i tanti live dj set che Marco ha proposto su m2o, con tutte le tracklist.

Qualche tempo fa Marco Pintavalle ha invece pubblicato su Ego, una delle label italiane più importanti "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. Tra 2018 e 2019 esce una sua cover del successo anni '80 dei Cutting Crew, '(I Just) Died in Your Arms'.

In carriera Marco Pintavalle ha fatto ballare decine e decine di club e si è esibito con top dj come Joe T Vannelli e Tommy Vee. Ha recentemente pure aperto un concerto di Fabri Fibra.