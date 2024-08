Sky - Si sbloccano le uscite: Cajuste al Brentford e Gaetano al Parma, i dettagli

Il mercato del Napoli in uscita prende quota con diversi giocatori che possono salutare nelle prossime ore: dopo diverse proposte rifiutate, Jens Cajuste sembra essersi convinto: è vicinissimo alla cessione in Premier League al Brentford. Anche un altro centrocampista azzurro, Gianluca Gaetano, è sempre più vicino a lasciare il Napoli con destinazione Parma.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, riferisce su X le ultime su entrambe le trattative: "Quasi chiusa la cessione di Cajuste al Brentford. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, mentre Gaetano è sempre più vicino al Parma". Con queste due cessioni il Napoli può accontentare Conte sulle alternative in mediana con Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone che sono in attesa di poter sposare il progetto azzurro.



Repice lancia il Napoli: "Conte fa la differenza, si siede su una panchina e vince"

Ospite di “Terzo Tempo” su Radio Bianconera, il radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato di quella che sarà la prossima stagione: “Secondo me continuità ed equilibrio sono le uniche chiavi di una squadra di successo e in questo senso l'Inter è ancora davanti a tutti. Poi c'è la variante Antonio Conte, per cui per me Inter e Napoli sono le favorite, mezzo gradino sotto c'è l'Atalanta, poi la Juve insieme a Milan, Roma e tutte le altre. Sono squadre nuove a cui manca la continuità.

Inter ed Atalanta lavorano da tempo con lo stesso sistema di lavoro, con lo stesso allenatore, lo stesso staff medico, direttore sportivo eccetera, e questo per me fa la differenza. Conte è un'eccezione perchè sposta, si siede su una panchina e vince".



C. Zanetti: “Vedo bene il Napoli di Conte! Non fa le coppe e ha una rosa molto importante”

L’ex calciatore Cristiano Zanetti ha parlato a CagliariNews24 del prossimo campionato: “Sarà un campionato molto combattuto. Sicuramente l’Inter parte favorita però vedo bene anche il Napoli, non fa le coppe e giocherà una volta a settimana, poi con Conte… e ha pure una rosa molto importante. Sarà una grande campionato, le piccole devono rafforzarsi perché ci sono 6/7 squadre che alzeranno il livello della competizione".



L’interista Bonolis sicuro: “Il Napoli di Conte non ha le coppe, è la prima rivale!”

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato delle possibili rivali per l'Inter di Simone Inzaghi per la lotta allo scudetto: "La squadra che si avvicina di più all'Inter? È il Napoli di Conte. Non ha le coppe ed è una squadra difficile da non considerare".



Sky - Due cessioni in chiusura e staffette pronte: in arrivo Glimour e Brescianini

Jens Cajuste e Gianluca Gaetano sono prossimi a lasciare il Napoli, come vi abbiamo raccontato precedentemente. Al posto dei due centrocampisti il club di De Laurentiis ha già pronti i sostituti e le due partenze possono permettere al Napoli di accoglierli al più presto accontentando anche Conte.

A riguardo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, scrive su X: "Pronte le staffette con Glimour e Brescianini, possibile che arrivi David Neres prima di Brescianini".