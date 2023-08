Roma – Imprenditori, banchieri, economisti e partner del settore pubblico e privato hanno partecipato all'evento organizzato dalla BEI, la Banca europea per gli investimenti. La riunione, - si legge nella nota - a cui hanno preso parte vertici istituzionali, si è tenuta presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) a Roma nel corso del quale sono stati approfonditi i risultati del rapporto BEI 2022-2023 con focus sugli investimenti delle imprese italiane.

“I risultati del Rapporto – così nella nota Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze - confermano l’importanza del ruolo svolto da BEI nel sostenere le politiche di sviluppo e coesione in Italia. Un gioco di squadra tra pubblico e privato che deve essere valorizzato per superare i vincoli burocratici, dare continuità agli investimenti e affrontare le sfide complesse che abbiamo di fronte”.

Durante l’evento, aperto dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dalla Vicepresidente BEI Gelsomina Vigliotti, sono intervenuti anche il Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga, il Direttore del Dipartimento di Economia della BEI Debora Revoltella, il Capo Economista di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Andrea Montanino, il Direttore del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana, il Vicedirettore Generale di ABI Gianfranco Torriero, il Capo Economista di SACE Alessandro Terzulli ed il Vice-Capo Dipartimento di Economia e Statistica di Banca d’Italia Andrea Brandolini.

La ripresa degli investimenti post-pandemia in Italia - così Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI - è stata robusta. Il pieno utilizzo delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali rappresenta un volano di crescita fondamentale per l’economia italiana. Il Gruppo BEI continuerà a sostenere la ripresa degli investimenti e promuovere la mobilitazione di capitali privati.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato tra l’altro l’emissione dei BOT in asta martedì 29 agosto 2023 allegando il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione scaricabile da https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2023/documenti/comunicato_0136.pdf

Il Ministero dell’economia e delle finanze in una nota comunica, tra l’altro, che è stato istituito, con decreto del vice ministro Maurizio Leo, il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, organismo che avrà il compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della legge di delega per la riforma fiscale approvata dal Parlamento.