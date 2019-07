La bellezza dei ‘sogni demi couture’ di Eles Italia brillerà al Nikki Beach Porto Cervo Waterfront

Porto Cervo nasce da un stupenda favola nella quale il Principe Karim Aga Khan IV si innamora di questo piccolo tratto di Sardegna e, grazie ai suoi architetti, lo trasforma in luogo super esclusivo dallo stile semplice e raffinato, rispettandone la natura e la cultura. Dal suo arrivo in Costa Smeralda negli agli ’60, proprio grazie a lui, Porto Cervo è divenuta una località privilegiata per la sua peculiarità, i suoi resorts deluxe, il suo ineguagliabile mix di sole, mare, relax, glamour, moda e tanto divertimento. Eles Italia, che ha il suo punto di forza proprio nell’originalità, nel lusso estremo dei suoi capi ed accessori demi couture interamente realizzati a mano in Sardegna, celebra l’Italian Lifestyle quasi tutti i weekend nel suo nuovo flagship store in Piazza del Principe, riuscendo così ad unire lo stile raffinato, la cucina d’ispirazione internazionale e le sfarzose feste nel cuore di Porto Cervo.

In questo luogo dall’allure cosmopolita Silvia e Stefania Loriga, dopo il grande successo del ‘Wonders in Porto Cervo’ Cocktail Party, hanno scelto di organizzare uno stupefacente Fashion Show al famoso Nikki Beach Pop-Up Bar & Lounge Porto Cervo Waterfront. Il 14 Luglio, Eles Italia illuminerà la notte con una speciale capsule collection di eleganti abiti da sera e da cocktail, acquistabili e personalizzabili nella sua nuova boutique in Piazza del Principe.

Una serata speciale che vedrà protagonisti, sulla passerella, il prestigio e la raffinatezza di incantevoli outfits ed accessori mixati alla qualità ed al divertimento firmati Nikki Beach Porto Cervo Waterfront, per una straordinaria ‘Celebration of Life’ immersi nello splendore della Sardegna.



Hairstyling: Aldo Coppola Porto Cervo

Make-Up: Atelier dello Sguardo Plumes Porto Cervo

Press Office: LA REVE PR & ADV, email: infolareve@libero.it