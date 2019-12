Android Auto cambia, ma al tempo stesso non sarà più disponibile per i dispositivi mobili tipo smartphone e tablet.

Nel nuovo aggiornamento notevoli le migliorie apportate al prodotto dal punto di vista grafico, rendendolo molto più user friendly rispetto al passato.

Questo, però, ha portato Google alla decisione di non fornire più Android Auto sui dispositivi mobili. diventando così un prodotto stand-alone che funzionerà esclusivamente sulla postazione auto.

E per il mobile non ci sarà più niente di analogo? Possibile? In realtà non sarà così, perché quanto offerto da Android Auto sarà integrato nell’assistente vocale di Google nella funzionalità Drive Assistant.