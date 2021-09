Sabato 11 Settembre il dj producer romano Gabry Venus è protagonista di un dj set "House in The Clouds" al Moritzino, in Alta Badia, tra le nuvole sui 2100 metri del Piz la Ila. E' di nuovo insieme al DJ resident Thomas Dorsi. "Saremo in diretta Streaming sui canali social del Club Moritzino, House Club Set ed ON AIR su Radio Wow", spiega Gabry Venus.

Ed in arrivo il 15 Settembre su Amazon, c'è una vera sorpresa per l'artista romano. E' "INVICTUS, storie di resilienza imprenditoriale", un ebook benefico davvero particolare. "Sono felice ed onorato di aver partecipato alla scrittura di un libro, nato dall'idea di un amico, compagno di volo ed imprenditore", spiega Gabry Venus, che è un grande appassionato di parapendio. "David Campomaggiore ha pensato di mettere insieme 18 imprenditori, che raccontano la loro storia, le loro fragilità, momenti difficili di vita superati con forza e determinazione. Si tratta di imprenditori di grande valore che hanno lottato di fronte a ostacoli che sembravano insormontabili per raggiungere alla fine risultati straordinari".

E' davvero un libro importante. "Il libro vuole essere una fonte di ispirazione per chi sta passando un momento difficile ed è con il morale a terra. Inoltre tutto l'utile generato verrà devoluto all'Associazione MicroLab che sta svolgendo un eccellente lavoro di supporto gratuito a imprenditori che vedono la propria azienda in grave difficoltà economica", conclude Gabry Venus.

E settembre 2021 non poteva iniziare senza tanta radio, per Gabry Venus. "Il mio FlyingDJ RadioShow, tra un decollo sulle Dolomiti ed un atterraggio in Alta Badia, andrà in onda alle 23, giovedì 9 Settembre su One Dance, Martedì 14 su Radio Ibiza, e presto ancora sull'Olandese SLAM!".

Chiudo spoilerando che è in arrivo un'altra bella sorpresa su Radio Globo, ed in questo caso è davvero appropriato lasciarci con uno: STAY TUNED!