Giuditta Campello trasporta i giovani lettori nel fantastico mondo invernale con "È inverno, Lepre". Questo libro illustrato, rivolto ai bambini dai 3 anni in su, porta i lettori in una storia in rima che esplora la magia e la meraviglia della stagione invernale.

Attraverso la prospettiva di Lepre, Cincia e Scoiattolo, i giovani lettori vivono un'esperienza coinvolgente mentre affrontano l'arrivo della neve nel bosco.

La storia celebra non solo l'arrivo della neve ma anche l'amicizia e la solidarietà tra i personaggi.

Quando Lepre si perde nella neve, gli amici non esitano ad aiutarlo, dimostrando il potere dell'amicizia e del sostegno reciproco.

Con 32 pagine di illustrazioni vibranti e una trama che incanta, "È inverno, Lepre" è un viaggio entusiasmante che offre un mix di divertimento e insegnamenti. Pubblicato da EL, questo libro offre un'opportunità educativa e coinvolgente per i giovani lettori, portando l'emozione e la bellezza della stagione invernale nelle loro mani.

In conclusione, "È inverno, Lepre" è un'opera affascinante che affronta la magia dell'inverno e l'importanza dell'amicizia, offrendo ai giovani lettori una storia avvincente che li incanterà, divertirà e insegnare, lasciando un'impronta indelebile nelle loro menti.