Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica?Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti?Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista? Ho iniziato a cantare all’età di quattro anni. Mia madre mi racconta che quando c’era Sanremo,io rimanevo bloccata a guardare e canticchiavo seguendo le canzoni. Se dovessi descrivermi direi di essere una persona molto determinata, e soprattutto buona anche se di questi tempi essere buona sempre essere un difetto (😂). Ho cominciato a percepirmi come artista quando a otto anni, i miei genitori mi portavano ai karaoke. Mentre cantavo, vedevo le persone attorno sorridermi e applaudire, lì ho iniziato a capire che quello sarebbe stato ciò che desideravo fare da grande, la cantante.

Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente? Io vorrei poter fare la cantante per professione. Al momento non mi sento una “cantante”. Più che altro mi sento una ragazza con molte aspirazioni che cantando sue canzoni o quelle di altri,cerca di trasmettere a chi la ascolta,le sensazioni e le emozioni che prova mentre canta.

Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione?Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere? Una mia opera nasce nella mia solitudine. Quando sono sola con me stessa io trovo ispirazione. Può essere che io la trovi da un tramonto, e in quello stesso tramonto io ci veda un Mondo, che poi cerco di trasferire al meglio, in parole, nei testi delle mie canzoni. Non c’è un messaggio in particolare che voglio esprimere nelle mie canzoni. Penso che ogni canzone voglia trasmettere un’emozione differente. Poi ognuno di noi è diverso, e percepisce un testo in modo differente, quindi emozioni differenti. Però c’è ovviamente una cosa che voglio trasmettere io che è la tranquillità. È il mio intento, perché anche questa sembra mancare tanto in questo periodo.

Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?

Conosco molti artisti singoli. Ma band non ne conosco.. però posso dirvi un artista singolo, si chiama Dah! È molto bravo a scrivere e per il momento ha scritto due canzoni che sono uscite su Spotify e YouTube! È veramente bravo vi consiglio di andare ad ascoltarlo!

Come descriveresti la piazza musicale italiana?

Mio parere personale? Purtroppo penso che ci sia gente veramente brava, e non venga considerata nemmeno un minimo. Ho fatto tanti concorsi, e ho avuto l’onore di vedere tanti artisti veramente da pelle d’oca, ma poi purtroppo non ne ho più sentito parlare. E questa cosa mi fa stare veramente male. Vedo artisti che a mio parere non meritano di essere dove sono ora, mentre chi dovrebbe essere valorizzato non lo è. Poi questa è la mia opinione.

Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?

Ecco, e qui abbiamo un problema. Io non ho un genere prefissato, io canto in base a come sto, alla situazione. Amo il pop, il jazz, il blues, ma sono innamorata del soul e del Rock. Nel canto sono un’anima libera, per quanto riguarda le cover. Se parliamo delle mie canzoni invece faccio pop-rock. Il mio animo è Rock. Ma penso che dalla mia personalità possa già essere chiaro.

Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare?

Il diario di Anna Frank. Perché avendolo letto, penso che al Mondo d’oggi siamo veramente fortunati, ma non apprezziamo nulla di ciò che ci viene dato.

Chi ti ha ispirato nella tua carriera? Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?

Io sono una fan sfegatata di Whitney Houston. Lei mi ha ispirata in tutto e per tutto. La dolcezza, il modo di coinvolgere il suo pubblico,la tenerezza nell’avvolgere i cuori di qualsiasi persona le sia stata vicino. L’unica cosa che mi dispiace è che gli altri non l’hanno capita. Mi rispecchio molto in lei. Allo stesso modo Lady Gaga. Solo se me la nomini mi brillano gli occhi.

Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” all’interno del panorama musicale contemporaneo? Cosa pensi dei talent?

Penso che sia una montagna molto ripida. Il Mondo musicale adesso è veramente difficile da poter raggiungere solo con le tue forze, hai bisogno di tanta gavetta e soprattutto devi saper bene ciò che vuoi. Questi sono due degli infiniti passi che bisogna fare per arrivare alla meta. Io al contrario di chi è contro i talent, penso che siano un’ottima vetrina per chi vuole fare il cantante, perché danno molta visibilità. Esempio i Maneskin, ora sono arrivati dove a mio parere, penso sia giusto che siano.

Progetti in cantiere?

Tanti, anzi tantissimi. Sto scrivendo tanto, mi rinchiudo nelle quattro mura che ho nella mia testa e scrivo, scrivo, scrivo. Verso estate 2022 inizieranno a uscire le canzoni del mio primo E.P. Ci sto mettendo tutta me stessa. In questo campo sono molto fortunata, ho in primis mia madre e mio fratello a sostenermi, che sono la cosa più bella che Dio mi abbia donato. E in secondo luogo il mio produttore: Faffa! Ci stiamo mettendo tanto impegno, e lui mi appoggia veramente in tutto! Cura ogni cosa nelle mie basi... ma soprattutto riesce a farmi da Lifecoach in una maniera incredibile. Lo ringrazio veramente tanto! E non da meno poi ringrazio i miei amici per esserci sempre, sono la mia seconda famiglia. Comunque state sintonizzati perché ci saranno tante novità, sia sul mio canale YouTube Brelia, anche su Instagram, perché sto curando la parte social e soprattutto rimanete sintonizzati su Spotify!