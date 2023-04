La saga letteraria "Il Destino nelle Sue mani" di Giancarlo Restivo è un capolavoro che trascende i confini del genere fantasy cristiano, offrendo ai lettori un'esperienza di lettura profonda e coinvolgente. Vincitrice del Festival del Libro in Costiera Amalfitana nel 2022 e bestseller su Amazon e Google, questa serie di opere letterarie riesce a unire romanzi, novelle e teatro in un'unica, straordinaria narrazione disponibile sullo Store Mondadori.

Il romanzo omonimo "Il Destino nelle Sue mani" è ambientato alla fine dell'Era Cristiana e all'inizio dell'era Post-Cristiana, e si concentra sulle vite di personaggi diversi che cercano di cambiare il corso delle loro esistenze. Tuttavia, impareranno che il loro destino non dipende solo dalle loro scelte, ma anche da forze oltre il loro controllo. Questa narrazione esplora le grandi domande dell'esistenza umana, offrendo una visione unica e provocatoria.

"Le prime luci. Il racconto dell'esilio del mondo", la novella che segue il romanzo, è un fantasy che esplora il peccato originale e pone domande fondamentali sull'essenza dell'umanità. Perché ci sentiamo sempre insoddisfatti? Perché ci sentiamo fuori posto? Questa opera offre una risposta ipotetica a queste domande e invita i lettori a verificarla personalmente.

Infine, l'opera teatrale "Fino alla fine della Fede" conclude la saga, dipingendo un affresco scenico di significati che narra gli ultimi giorni del mondo e sottolinea l'importanza dell'avvenimento cristiano per tutti gli uomini. Contiene anche i componimenti poetici premiati "Nulla è perduto" e "Il combattente", nonché alcune canzoni dell'Anthology premiata con il Sanremo Music Award nel 2018.

Nel complesso, la saga letteraria "Il Destino nelle Sue mani" di Giancarlo Restivo è un'opera d'arte che unisce il cristianesimo con la letteratura contemporanea, offrendo ai lettori un'avventura epica e riflessiva. Valori come il sacrificio, la cavalleria e i grandi ideali trovano un contesto storico realistico in cui esprimersi, rendendo questa saga un'esperienza imperdibile per gli appassionati di letteratura di qualità.