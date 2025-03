Il Papa, domenica, poco dopo le 12, si affaccerà dal Gemelli per un saluto e per impartire la benedizione. Il testo dell'Angelus sarà diffuso come le scorse domeniche.

Ma la vera notizia di giornata è stata annunciata alle 18:00 dai membri dell'equipe medica in un briefing che si è tenuto nell'atrio del Policlinico Gemelli di Roma, il secondo di questo tipo da quando il Papa è stato ricoverato il 14 febbraio scorso.

"Il Santo Padre viene dimesso in convalescenza per due mesi. Continuerà la fisioterapia respiratoria e quella motoria. Ci sarà un continuo trattamento". Questo è quanto ha annunciato sabato il dott. Luigi Carbone. "Il Santo Padre – ha poi aggiunto – sta migliorando. Speriamo che in breve tempo possa riprendere la sua normale attività".

I medici hanno hanno anche fatto sapere che il Papa non è mai stato intubato ed è sempre stato vigile, anche se sono stati due gli episodi in cui è stato in pericolo di vita. I medici hanno anche ribadito che il pontefice non ha avuto il Covid e non ha il diabete.

Il ritorno a Santa Marta è previsto dopo la benedizione.