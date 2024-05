Il sabato del GP di Miami è un sabato che ha visto la Ferrari sorridere. Infatti, all'ottimo risultato di una gara Sprint in cui Leclerc alla fine di 19 giri ha registrato un distacco da Verstappen intorno ai due secondi, si è aggiunto quello delle qualifiche per la gara di domenica, in cui la Ferrari del monegasco ha fatto registrare quasi la stessa prestazione del Red Bull del poleman Verstappen, a cui avrebbe potuto contendere la prima posizine in griglia senza un "errorino" che lo sicuramente condizionato.

E al secondo tempo di Verstappen bisogna sommare il terzo ottenuto dalla Ferrari di Sainz, che partirà dalla seconda fila della griglia con a fianco l'altra Red Bull di Perez.

Questa la griglia di partenza del gran premio che prenderò il via alle 22 ora italiana...

Charles Leclerc: "In qualifica mi sono trovato subito a mio agio con la monoposto: non abbiamo cambiato molto da stamattina, solo qualche ottimizzazione di assetto, e tutto considerato siamo messi bene. In pochi sono riusciti a migliorarsi nell’ultimo tentativo in Q3, quindi la seconda posizione sullo schieramento è un buon risultato e domani spingeremo al massimo per puntare alla vittoria in gara.Nella Sprint Race sono riuscito a partire bene: mi sono trovato all’interno in curva 1, ma ho preferito non rischiare troppo per non compromettere la vettura in vista delle qualifiche. Sia Max (Verstappen) sia io abbiamo frenato molto tardi e lui è riuscito a mantenere la prima posizione. Se non altro è stato un buon test in vista di domani".

Carlos Sainz: "Non possiamo essere scontenti della prestazione di oggi. Questo è un circuito sempre piuttosto insidioso, scivoloso in alcuni settori e nel quale i pneumatici sono spesso al limite del surriscaldamento. Siamo in buona posizione per combattere con le Red Bull e faremo il massimo per ottenere il miglior risultato in gara. Non vedo l’ora che sia domani!"

Fred Vasseur Team Principal: "Secondo e terzo tempo alle spalle della pole di Verstappen e subito davanti alla seconda Red Bull: alla fine è un buon risultato. Ma non possiamo nascondere un po’ di frustrazione, perché speravamo di ottenere addirittura qualcosa di più. Purtroppo però nell’ultima parte della qualifica è stato difficile per chiunque mettere insieme un giro davvero buono con le gomme Soft. Eravamo tutti al limite ed era facile, provando a spingere ancora di più, andare oltre il limite. Il dato davvero positivo è che siamo stati bravi a preparare al meglio il giro veloce, come del resto era avvenuto già ieri.Per il Gran Premio, il nostro ritmo gara sembra leggermente meno veloce di quello di Max Verstappen e sarà quindi basilare mettere insieme un buon primo giro per trovarsi nella posizione migliore quando si potrà iniziare a utilizzare il DRS, che su questo circuito offre un vantaggio importante. Alla fine molto dipenderà dal degrado gomme e da questo punto di vista abbiamo raccolto dati preziosi nella Sprint Race di oggi. Concludiamo il sabato con 12 punti conquistati: non male, ma i punti pesanti saranno quelli della gara di domani e per quelli daremo il massimo".

Adesso non rimane che vedere se le buone prestazioni di venerdì e sabato, per Ferrari, saranno confermate anche nella gara di domenica. Fattore importante potrebbe essere rappresentato dalla scelta delle gomme, considerando che le scuderie hanno avuto solo una sessione di libere, oltretutto al mattino e non nel pomeriggio con temperature diverse, per provare la configurazione sul passo gara (escluso Leclerc, ritiratosi fin da subito). Per ultimo, la Ferrari ha rimandato a Imola il proprio pacchetto di aggiornamenti... se saranno indovinati, Leclerc e Sainz potrebbero finalmente riuscire a dare del filo da torcere alla Red Bull di Verstappen.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1786884760234844169/photo/1