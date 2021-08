La Sicilia è ad un passo dall'area gialla. In base ai monitoraggi Agenas, infatti, il tasso di occupazione delle terapie intensive dell'isola ha toccato il 10%, aumentando del +1% rispetto alla precedente rilevazione, soglia massima prevista dai nuovi parametri.

Aumento dell'1% anche per le aree mediche non critiche dove l'occupazione dei posti letto ha raggiunto il 17%, in questo caso ben oltre il limite del 15%, previsto dal Cts anti Covid.

Migliora invece la situazione in Sardegna dove i posti letto in terapia intensiva diminuiscono di un -2% toccando quota 9%, anche se però cresce dell'1% il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, toccando il 10%.

Anche in altre 8 regioni cresce il numero di occupati nelle terapie intensive, con la Calabria che balza al 7% (+3%), arrivando al 14% nelle aree mediche. Cresce del +1%, al 7%, l'occupazione delle terapie intensive in Toscana.