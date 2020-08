Questa ed altre le dichiarazioni odierne in quello che è stato il suo debutto in conferenza stampa come allenatore della Juventus.

«Voglio portare entusiasmo - ha dichiarato - e il mio modo di giocare, proponendo un calcio propositivo [testuale] con grande padronanza del gioco. Ai giocatori ho detto due cose: bisogna avere sempre il pallone e quando si perde bisogna recuperarlo velocemente».

Beh... gli va riconosciuto. Se non avrà successo come allenatore di calcio, Pirlo si è comunque aperta la strada per sostituire - in questo caso con merito - il signor di La Palice come simbolo dell'ovvietà.

Pirlo ha anche annunciato che Dybala, così come Ronaldo, faranno parte della Juventus del futuro... o almeno della prossima stagione... non sarà invece così per Gonzalo Higuain:

«Ho parlato con lui. È una persona che ammiro tantissimo e che ha fatto un ciclo importante qui. È stato un grandissimo giocatore, però abbiamo deciso che le strade si devono separare. I cicli finiscono, e da persone serie ci siamo guardati negli occhi [testuale] e abbiamo deciso di prendere questa decisione».

Una scena che sembra tratta da un film della nouvelle vague di Chabrol, Resnais, Godard... vedete voi. Certo è che se anche le prossime dichiarazioni di Pirlo saranno su questa linea, è ovvio che meriteranno di essere seguite... sempre!

Infine, ciliegina sulla torta, ecco perché Pirlo ha scelto Igor Tudor come secondo:

«È stata una mia scelta. Avevo bisogno di un assistente con esperienza che avesse già fatto l’allenatore in una Prima Squadra da qualche parte, che fosse un ex difensore e che avesse un certo tipo di personalità all’interno del campo e dello spogliatoio. È anche un ex juventino: una persona perfetta per entrare nel mio staff».

Se il buongiorno si vede dal mattino...