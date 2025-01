Nei primi due recuperi degli incontri dell'ultima giornata di Serie A disputatisi martedì, il Milan ritrova il successo contro il Como, mentre la Juventus si ferma sul pari a Bergamo contro l'Atalanta.



Sul campo del Como, il Milan di Conceicao ha trovato il primo successo in campionato della sua gestione, al termine di una sfida più complessa del previsto. I lariani hanno iniziato meglio, mettendo in difficoltà i rossoneri con un cross insidioso di Fadera, neutralizzato in extremis da Theo Hernandez. Leao è stato il protagonista della reazione del Milan, smarcando Reijnders con una giocata travolgente, ma il portiere del Como, Butez, ha respinto il tiro del centrocampista.

Nel secondo tempo, il Como ha trovato il vantaggio con un sinistro preciso di Diao, ma il Milan ha dimostrato carattere. Theo Hernandez, con un gol da record (30 marcature in Serie A, superando Maldini), ha riportato i suoi in parità. Poco dopo, Leao ha completato la rimonta con un pallonetto magistrale su assist di Abraham.

Nonostante i tentativi finali del Como, guidati da Cutrone e Belotti, il Milan ha mantenuto il risultato, guadagnando tre punti fondamentali per il morale e per la classifica.





In serata, a Bergamo, Atalanta e Juventus si sono affrontate in un match dall'alto tasso agonistico. Gli allenatori, Gasperini e Motta, si sono trovati privi dei rispettivi centravanti titolari: Vlahovic per i bianconeri e Scamacca per i nerazzurri, con Retegui inizialmente relegato in panchina. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con l'Atalanta che ha provato a imporre il proprio gioco e la Juventus letale in ripartenza.

Nel primo tempo, la Juventus ha creato due grandi occasioni: Nico Gonzalez ha mancato il bersaglio, mentre il portiere dell'Atalanta Carnesecchi si è superato su Koopmeiners. Nella ripresa, il match è decollato. Kalulu ha colpito un palo di testa, e sull'immediato ribaltamento Pasalic ha sfiorato il vantaggio con un tiro dal limite.

Il gol di Kalulu al 55', frutto di un inserimento perfetto su azione orchestrata da McKennie, sembrava poter indirizzare la gara a favore dei bianconeri. Tuttavia, l'ingresso in campo di Retegui ha cambiato le sorti dell'Atalanta. Il centravanti della Nazionale ha segnato di testa il gol del pareggio, sfruttando un cross preciso di Bellanova. I portieri sono poi stati protagonisti nel mantenere il risultato sull'1-1: Carnesecchi ha negato il gol a Locatelli, mentre Di Gregorio ha fermato Zaniolo. Per entrambe le squadre si tratta del terzo pareggio consecutivo, un segnale di continuità ma anche di un'occasione mancata per avvicinarsi alle posizioni di vertice.



In attesa di Inter-Bologna che si disputerà questo mercoledì, in classifica Inter e Atalanta sono appaiate a quota 43 punti, la Juventus è quinta a 34 punti, mentre il Milan è settimo a 31.