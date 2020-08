Video chiamata con la Campania. Abbiamo "chiamato" in Campania per parlare con Alberto, scrittore.

Attirata da un suo post in cui diceva di non avercela fatta, ma definendosi già vincitore solo per il fatto di essere lì, non potevo non intervistarlo.

Ci parla di un Alberto innamorato della scrittura, desideroso di trasmettere emozioni e ci parla della sua ispirazione: Italo Calvino.

È importante per lui non voler dimostrare qualcosa agli altri, ma piuttosto a se stessi.

Crederci non abbattersi alle prime sconfitte e soprattutto di non fermarci alla prima strada intrapresa, perché non sempre quello che ci piace ci porta a quello a cui siamo portati.

Irene Signorello