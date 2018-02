Acea, le vendite di auto crescono a gennaio 2018, ma Fiat va male

13/07/2017 15:50 - La Casa giapponese Nissan si conferma leader nella vendita di auto elettriche in Italia anche nel mese di giugno 2017 . In base ai dati diramati, lo scorso mese sono state immatricolate nel Belpaese… (Gruppo di Acquisto Auto elettriche)

Tesla lancia la Model 3, auto elettrica per il mercato di massa

29/07/2017 16:53 - Non poteva essere altrimenti. Ormai è un classico per le aziende americane trasformare il lancio di un nuovo prodotto in un evento che coinvolga anche i propri dipendenti, che si devono sentire parte… (Matteo Pani)