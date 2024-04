A gennaio, si prevede una riduzione sia in valore (-3,1%) che in volume (-2,6%) del dato congiunturale del fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali. Si notano cali di pari intensità per valori e volumi (-2,4%) nel mercato interno, mentre nel mercato estero le diminuzioni sono più marcate in termini di valori (-4,5%) rispetto ai volumi (-2,8%).

Al contrario, il settore dei servizi mostra un aumento sia in valore (+1,6%) che in volume (+1,7%).



Nel trimestre, da novembre 2023 a gennaio 2024, il fatturato dell'industria, sempre al netto dei fattori stagionali, mostra una contrazione in valore (-0,7%) ma un incremento in volume (+0,4%). Nel medesimo periodo, il settore dei servizi ha registrato un aumento del +0,8% in valore e del +0,7% in volume.



A gennaio 2024, su base annua e corretto per gli effetti del calendario, il fatturato dell'inustria mostra una diminuzione sia in valore (-3,6%) che in volume (-1,8%), con cali del -3,4% nel mercato interno (-1,6% in volume) e del -3,9% nel mercato estero (-2,6% in volume). I giorni lavorativi di calendario sono stati 22, rispetto ai 21 di gennaio 2023.

Per quanto riguarda i servizi, si osservano aumenti del +3,6% in valore e del +3,8% in volume.