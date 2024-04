Nell'uovo di Pasqua degli investitori di Tesla c'era una sorpresa molto amara. I dati sulle consegne nel primo trimestre sono stati pessimi, perché tra gennaio e marzo la casa ha venduto l’8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 e il 20% in meno rispetto all’ultimo trimestre del 2024.

La reazione della Borsa americana non s'è fatta attendere, con il titolo Tesla che è crollato di 6 punti, portando ad un -33%, con una diminuzione di oltre 200 miliardi di dollari, il valore del titolo a partire da inizio anno.

La concorrenza made in Cina il fattore principale di tale crollo, anche se in molti hanno iniziato a chiedersi se sull'andamento negativo delle vendite non influisca anche la crescente ostilità di una parte dei consumatori nei confronti delle prese di posizione di Elon Musk.