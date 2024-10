Il racconto di una storia d’amore ormai finita

La band veneziana Equarantacinque pubblica il nuovo singolo “Stupida Favola”, disponibile sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale dall’11 ottobre 2024. Il brano conferma la capacità del gruppo nell’attirare a sé un pubblico sempre più ampio, travolto a pieno dalle sonorità e dal senso dei testi. Questa volta, il tema centrale è la fine di un amore: la sensibilità con cui vengono trattate le emozioni più intime e autentiche è sorprendente. Si celebrano i bei momenti trascorsi con la persona amata, senza mai lasciarsi buttare giù. L’energia è positiva e coinvolgente, volta a far scatenare la fanbase giovane e affiatata, che rende le esibizioni dal vivo una vera e propria festa collettiva. Con il loro sound, capace di conquistare, Equarantacinque continuano a crescere nel panorama musicale, confermando il loro forte legame con il pubblico e la loro capacità di far vibrare ogni emozione.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5Vfh2B9AQwXiNi7ObJcrzU

Storia della band

Gli Equarantacinque sono una band veneziana composta da Filippo Baldan (bassista), Matteo Mannocci (chitarrista), Marco Zara (batterista), Sebastiano Zorzi (cantante) e Stefano Schraulech (chitarrista). A soli due anni dalla formazione, sono già riconosciuti come una delle realtà̀ più̀ promettenti del panorama musicale indipendente italiano. La pubblicazione del loro nuovo singolo, “Stupida Favola”, prevista per l’11 ottobre 2024, segna una nuova fase creativa e produttiva per la band. Prodotto da ALIBI (Davide Oro), questo brano è destinato a consolidare la loro identità̀ artistica e a proiettare il loro lavoro verso nuovi orizzonti. Dopo un’estate 2024 ricca di concerti nelle province venete, dove hanno raccolto sempre più̀ consensi, gli Equarantacinque si preparano a un futuro pieno di energia e innovazione. La loro forza risiede nelle esibizioni live, che non sono semplici performance, ma vere e proprie esperienze di festa e coinvolgimento totale per il pubblico. Questo legame con i fan è il cuore pulsante del loro percorso, e i loro concerti sono diventati appuntamenti imperdibili per chi cerca autenticità e passione. Il viaggio degli Equarantacinque è cominciato nel novembre 2022, con l’obiettivo di esplorare sonorità̀ che fondono influenze diverse in uno stile unico. Il nome della band è ispirato alla E45, la più̀ lunga strada europea, simbolo del percorso che hanno intrapreso insieme. Da allora, hanno continuato a crescere, passando dalla pubblicazione del primo singolo “Brucio dentro” nel gennaio 2023, fino a “Amore liquido” nel novembre 2023, una collaborazione con Antonio Frodella che ha segnato una tappa fondamentale nella loro maturazione musicale. Nel 2024, la band ha consolidato il suo percorso con il singolo “Se potessi decidere”, confermando il loro talento nel raccontare tematiche attuali e personali. La vittoria al concorso band di Spinea e il prestigioso secondo posto nella categoria band al concorso “Je so pazzo” a Roma sono stati ulteriori riconoscimenti del loro valore artistico. Ora, con “Stupida Favola”, gli Equarantacinque sono pronti a scrivere un nuovo capitolo, guardando al futuro con determinazione. Il loro viaggio musicale è appena iniziato, e come la E45, si prospetta lungo, affascinante e pieno di nuove avventure.

Instagram: https://www.instagram.com/equarantacinque_

Facebook: https://www.facebook.com/people/E45/100089056906142/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@equarantacinque_?_t=8ipxO47au3t&_r=1