Una storia d’amore conclusa che continua a tormentare

Il cantautore Fragile pubblica il suo nuovo singolo “Danse”, disponibile dal 2 agosto 2024 sugli stores digitali e, dal 18 agosto 2024, nelle radio in promozione nazionale. Il brano tratta della fine di una storia d’amore: con sonorità estremamente orecchiabili, il protagonista apre sé stesso al pubblico, parlando delle vicende che lo legano alla donna. Lei, infatti, continua a ripresentarsi nella sua vita, quasi come se volesse sfidarlo e indurlo ad una reazione. Non resta che abbandonarsi alla musica e al testo di “Danse”, empatizzando con il cantautore e il suo stato d’animo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/artist/17nX3zTaRgfD3LM35ekQXO?

Storia dell’artista

Gennaro Nicolazzo, in arte Fragile, canta dall’età di 8 anni e ha proseguito il suo percorso da autodidatta. A 16 anni, a causa di alcuni episodi spiacevoli, scrisse la sua prima canzone, dal titolo “Vado sempre avanti”. L’unico via d’uscita e salvezza è stata la scrittura, che gli ha permesso di esternare tutto ciò che sentiva, come metodo di sfogo. Il singolo è stato seguito da 5 altri brani, "Nonostante tutto", "Guardati", "Siamo solo un attimo", “Ti racconto un Sogno” e “Danse”.

Una forma di terapia per esorcizzare tutto quello che sente e che gli succede, dimostrando di essere una persona, di carattere, forte e consapevole, ma che ha la necessità di esternare le proprie fragilità: da qui, proviene il suo nome d’arte. Attualmente, sta lavorando per la produzione del suo primo EP; uno di questi brani ha vinto il Premio della Critica, consegnato da Marcello Balestra, Warner e Radio 105.

Instagram: https://www.instagram.com/fragile_0fficial?igsh=Mmw0aXdwNzR3Y2dh

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UC7_JLXXQFZioykNxxj_ZD6A

TikTok: https://www.tiktok.com/@fragile_real?_t=8qXIn78FVgH&_r=1