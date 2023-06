Agos...eccoci qui il Militare che sta spopolando sul web !!!

Quanti e quali passioni hai coltivato ?ho portato avanti due passioni: quella per lo strumento precisamente per la "Fisarmonica "" dove mi sono esibito in diversi spettacoli e serate di piazza ; e quella per il canto, partecipando a diversi concorsi canori, tra cui Festival di San Marino Eurovision, e Sanremo, giungendo alla fase finale nazionale per il contest “Sanremo New Talent" dove avro' modo di presentare il mio primo inedito ufficiale "Prendere o Lasciare".

Com è nata la tua passione per la musica? La mia passione per la musica è nata alla veneranda età di 8 anni, imcominciando a suonare lo strumento quale la fisarmonica esibendomi nelle piazze e in varie cerimonie oltre che a partecipare ai primi concorsi canori con ottimi risultati .

Quali studi hai fatto? Hai partecipato a qualche concorso canoro?

Diciamo che ho iniziato a cantare per hobby, quasi per scherzo. Infatti, quando ero bambino,mi offrivo volontario nei cori scolastici e il più delle volte finiva che cantavo come solista ...

Bèh, canto da più di 20 anni e di concorsi ne ho fatti parecchi. Fortunatamente qualche soddisfazione sono riuscito a portarmela a casa.

Quali sono i tuoi progetti attuali e futuri?

Recentemente ho partecipato al Casting "Promuovi la Tua Musica "ricevendo il premio Cover con un brano di Adriano Celentano intitolato ""Ancora Vivo"".Successivamente ho partecipato al Festival di San Marino per l'Eurovision esperienza straordinaria dove ho avuto l'onore e il piacere di conoscere veri professionisti come il discografico "Mimmo Paganelli "e il produttore di Lucio Dalla "Roberto Costa" .

Ho un bellissimo progetto in corso con il Tour Music Fest avendo già superato vari step sono in attesa di convocazione per la live audition dove come presidente di giuria ci sarà il grande maestro "Mogol "di cui non vedo l'ora di esibirmi alla sua presenza . Ho partecipato ai Casting di "Up Music" superando con esito Positivo tale prova e infine un Casting Sing Sala Milano dove sono nella fase finale che si terrà al Politeatro Milano nel mese di Luglio .

Cosa pensi dei talent show?

Seppur difficile farne parte, ritengo che il talent sia un ottimo trampolino di lancio. Al momento credo che rappresenti l'unico modo per farsi conoscere al grande pubblico.

Ho in mente di partecipare a vari casting di show nazionali . L'importante è provarci e fare sempre nuove esperienze.

In che modo usi il web e i social per la tua attività di cantante?

A dire il vero, uso un applicazione di canto denominata "Star-Maker" il quale la considero molto utile con delle basi niente male Approfitto a salutare gli amici che mi conoscono a partire dalla Family """Tu si que vales" ovviamente la mia di cui ne sono il capitano ,la family "Fenice" che ho tanto a cuore di cui sono stato appartenente per un lungo periodo ;approfitto a salutare il Capitano Fenice (Mery) di cui ho molta stima e rispetto, tutti i membri della family cito giusto qualcuno Giosy,Nicla ,Rosy , Patrizio,dovrei fare un elenco lunghissimo ma comunque saluto tutti coloro che mi conoscono e le rispettive family .

Comunque cerco di essere sempre umile e di restare con i piedi per terra, ma è evidente che i social sono un buon strumento di conoscenza soprattutto se si decide di percorrere il mondo della musica.

Sono sincero. Ho aperto la mia pagina facebook e instagram da pochissimo tempo. Ho un canale you tube da poco.

Spesso utilizzo il web per pubblicare le mie cover, accettando, seppur costruttive, anche le varie critiche. E' chiaro che non si può piacere a tutti.

Cosa pensi del panorama canoro attuale?

Io sono molto legato alla tradizionale musica pop italiana Ci sono nuovi generi musicali che non mi attraggono tanto come la trap, profondamente investita dalla voce "effettata o autotune", ma la musica è evoluzione e innovazione.

Grande ammirazione ho verso Adriano Celentano,Massimo Ranieri ,Ron e Don Backy di cui saluto calorosamente e ringrazio di cuore avendo ottenuto ultimamente dei suoi pareri in merito a delle cover che gli avevo inviato grazie Don.

Come vedi il futuro della musica?

Io credo che avremo modo di ascoltare nuovi talenti che sicuramente faranno la differenza. La musica italiana ha da sempre affascinato le pop star internazionali. Non a caso Sanremo è e sarà uno dei palcoscenici canori più noti e prestigiosi.