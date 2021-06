Ancora Red Bull e, soprattutto, ancora Verstappen nelle libere del venerdì del GP della Stiria... ma non può essere sorprendente sia perché la macchina di questa stagione ha dimostrato di essere la più forte del lotto, sia perché il GP si disputa sulla pista di casa, i 4,3 Km del Red Bull Ring di Spielberg.

Va però ricordato che nella seconda sessione di prove Hamilton aveva fatto segnare il miglior tempo, seppure inferiore di soli 77 millesimi dall'1:05.412 di Verstappen, che però gli è stato cancellato perché è andato leggermente largo all'ultima curva, finendo così quarto.

Così, gli altri gradini del podio delle libere se li sono aggiudicati Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine Renault).

Tra le cronache di giornata da segnalare il curioso incidente di cui è stato protagonista, Valtteri Bottas, nella corsia dei box. Il pilota finlandese stava accingendosi a rientrare in pista con un nuovo treno di gomme hard per iniziare una simulazione di gara. Appena ha spinto il piede sull'acceleratore la sua Mercedes è andata in testa coda, scivolando su una zona verniciata di recente.

Bottas si è ritrovato davanti al box McLaren rischiando seriamente di poter investire alcuni dei meccanici. L'incidente è stato notato dagli steward che potrebbero decidere di penalizzare il pilota Mercedes che oggi ha fatto registrare solo il 12° tempo.

Here's another look at FP2's big talking point, Valtteri Bottas' spin in the the pit lane#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Hc2jZ4DIWx — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Alle spalle di Hamilton, quinta, l'altra Alpine di Fernando Alonso a 37 millesimi dal compagno di squadra Ocon, seguito da Sebastian Vettel su Aston Martin, Lando Norris con l'altra McLaren, e dalla seconda Aston Martin di Lance Stroll, che a sua volta ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Male, in entrambe le sessioni di libere le due Ferrari, tra i 7 e gli 8 decimi dal miglior tempo.

Da ricordare che prima dell'inizio delle prove libere è stato annunciato che il GP della Turchia è tornato a far parte del calendario della stagione da cui in precedenza era stato tolto a causa delle restrizioni anti-Covid.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1408425599207718916