Frascati Poesia tra Scienza e Arte

Frascati Poesia. Martedì 22 gennaio alle ore 17, riprendono i consueti appuntamenti con "Parliamone in quindici minuti". L'argomento trattato sarà "La Scienza trasgressiva che genera mostri".

La Scienza trasgressiva viola i limiti segnati per la conoscenza umana e si configura come smisurato peccato d'orgoglio. Si parla di un altro aspetto della scienza, terrificante, se vogliamo, ma spesso l'uomo non ha confini dentro di sé. Relatrice dell'evento sarà la Prof.ssa Patrizia Pallotta.





Martedì 5 febbraio alle ore 17, sarà la volta di “Raccontare l’Arte” La Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte. Al centro di un paesaggio roccioso e umido Leonardo da Vinci ha dipinto La Vergine delle rocce tra piante e muschi del nord Italia. Il titolo allude allo sfondo nel quale si vede un paesaggio fantastico costruito con caverne e speroni di roccia. Relatrice di questo appuntamento sarà la Prof.ssa Maria Fondi.





Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso il Fondo Librario Giulio Ferroni, in via di Villa Borghese 8 a Frascati.