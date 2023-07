L'INCUBO RICORRENTEAAAAH! Un urlo appena poco dopo la sveglia. Sono già le 8 di un lunedì di luglio. Muoviti Marty, hai tante cose da fare Marty, hai dormito malissimo anche stanotte, ancora con l' incubo del giudice che ti condanna nello staccare l'assegno a vita per la tua ex , maledetta traditrice doppiogiochista, alla fine Biff l'ha plagiata, quell'evasore incallito, continua a fare danni senza alcun freno.



Beh... Marty, ti mancavano le prove per inchiodare quei due, l'agenzia di investigazioni privata costa cara e non potevi pagare, ma con tutti i bonus che mette fuori questo nostro paese, per coloro che hanno guadagni bassi e precari, non si potevano inventare qualcosa a riguardo?Magari un fondo per le vittime di un abuso in generale, ma ancor di più in ambito matrimoniale dove si potrebbero sostenere per un breve periodo attività per chiarire la dinamica in corso, somme recuperabili, reintrodotte nel fondo dal colpevole del danno, qualora ce ne fossero.Ma noi prendiamo tutto come viene, dal momento che le cose vanno così.

L'Evasione, un disco che suona da oltre mezzo secolo

Beef , quel buono a nulla, si crede furbo, trova prestanomi, gli dà una miseria e lui incassa. Finché questo gioco non avrà una contromossa quello continuerà a fare lo sciacallo, si prepara anche ad aprire altre aziende con sede all'estero. Da noi lo Stato dorme, tanto le tasse sono solo per quelli onesti, poi se non riesci a tenerti un misero lavoro dimmi cosa non ti cade addosso... L'attuale principio del più guadagni più sale la percentuale di tassazione per la maggior parte degli ambiti è fallimentare, ogni nazione ha un suo modello e su quello si lavora affinché possa funzionare. In tutte le nazioni esiste l'evasione fiscale, ma da noi le abbiamo dato terra fertile affinché questo sia un male dove non sembra esserci una cura, dal punto di vista legislativo non bisogna essere flessibili con chi evade, anzi , questo per scoraggiare soggetti a portare la propria situazione in un paradigma tutto nostro, dall'altro canto abbiamo chi le tasse non riesce a pagarle e le elude per causa di forza maggiore e qui bisognerebbe agevolare, supportare affinché ci siano le condizioni per continuare a pagare.Percentuali di tassazione dal 5% all'11% per le aziende è fattibile, soprattutto se il tasso è variabile in base alla crescita di un'azienda, considerando il minimo della tassazione per le aziende che fanno arrivare i loro guadagni dall'estero. Dando comunque una possibilità di crescita alle aziende s'immette un nuovo modo di guardare all'economia del nostro paese. Beh, con questo metodo di tassazione decrescente forse anche quel coyote di Beef pagherebbe! Ricordi la tua azienda? Hai dovuto chiudere per troppe cose da pagare, con formule differenti di pagamento, le tasse, si potrebbero pagare con cadenza selettiva in connessione del proprio profilo aziendale, valutabile tra tracciabilità e tenendo in considerazione acquisti ivati.

Un'esenzione temporanea sarebbe fattibile ?

Per le aziende al primo anno che fanno micro impresa , anche per persone con una situazione di disagio temporaneo, oggi non esiste una legge che esoneri dalle tasse in modo generico anche se temporaneo. Tutto è molto specifico in base al tipo di situazione e di tassa. Penso alla vicina, la signora Marion che poveretta vive da sola con una pensione minima e un affitto caro da pagare. Si potrebbero sospendere per alcune fasce le tasse su :energia, beni di prima necessità, commissioni, iva, accise.

Come potrebbe avvenire questa esenzione ?

Avviando un documento elettronico ambivalente con la funzione identitaria ed economica, (già ne ho parlato in un altro articolo) questo potrebbe profilare parametri diretti, su tutti questi acquisti tracciati limitati a un massimo mensile con un rimborso nel mese seguente, ovvio che non si potrebbe andare oltre le proprie entrate, altrimenti sarebbe palese la truffa.Basterebbe un modello dichiarativo all'agenzia dell'entrate di disagio temporaneo, che a sua volta comunica con altri enti per un congelamento temporaneo delle tassazioni, mentre per le tasse ordinarie tutto ciò che è nella facoltà della persona potrebbe essere pagato, parzialmente e senza mora, entro l'anno solare e l'insoluto potrebbe prevedere una formula di ripagamento del debito o dei debiti con collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati che retribuirebbero con pagamenti inferiori la persona, inviando ai creditori una percentuale mensile di compenso(fino alla risoluzione debitoria). Con queste collaborazioni temporanee si porrebbe fine a sospesi e debiti individuali. Mamma è tardi , ma che fine ha fatto la scarpa destra. Molly dove hai messo la scarpa? Forza che devo andare. Bob fai il bravo e non farti trovare con la testa nel frigo come fai sempre, tanto non ci trovi quasi niente! Signora Marion... Buongiorno. Se passa la postina mi fa lei la cortesia di ritirare? Grazie. Fossero tutti come lei, quando torno le porto un pensierino per disobbligarmi! Fatti forza Marty, le tue misure sono frutto dei tuoi deliri, magari in un altro mondo saresti un celebre economista.

