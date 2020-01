Notizia delle notizie. Il regista Lorenzo Raveggi ha deciso di puntare in modo trasparente sull’esordiente attrice Jasmine Carrisi.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha convinto tantissimo il regista fiorentino, al punto che con la notizia molto positiva che Raveggi ha avuto dalla distribuzione mondiale vicinissima al colosso Netflix, non solo la Carrisi continuerà ad interpretare come ha già fatto per la prima parte del film ‘La Dama e l’Ermellino’ il ruolo di Isabella d’Aragona ma l’istrionico regista ha l’intenzione di portarla nel cast del suo lungometraggio su Machiavelli.

Raveggi crede in lei ed ha espresso splendenti giudizi nei confronti di Jasmine che secondo il suo parere ha talento ed è adattissima a certi kolossal in costume.

A chi gli fa notare che la bella figlia di Al Bano abbia una vita privata un po’ tormentata, lui risponde picche. Ribadisce anche che la ragazza ha una educazione ammirevole e per l’esordio una professionalità raramente riscontrata prima.