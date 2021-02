Il 9 e 10 febbraio si conosceranno le due squadre finaliste della Coppa Italia 2020/2021. Il primo ritorno di semifinale si disputa martedì tra Juventus e Inter.

I bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime nove sfide contro l'Inter in tutte le competizioni (6V, 2N), con la sconfitta arrivata il mese scorso, in Serie A. L'ultimo successo dell'Inter in casa della Juventus risale però al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio): da allora sei successi bianconeri e due pareggi allo Stadium.

In tutte le otto occasioni in cui la Juventus ha vinto la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia, come avvenuto la scorsa settimana,, ha poi superato il turno: due volte in precedenza è successo contro l'Inter, nel 1983 e nel 2016.

Inoltre, l'ultima sconfitta interna della Juventus in Coppa Italia risale al marzo 2015 (1-2 contro la Fiorentina), anche in quel caso si trattava di una semifinale.



L'altro ritorno di semifinale, si disputerà a Bergamo, al Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli, dopo lo 0-0 della gara d'andata. Ma Atalanta e Napoli non pareggiano in casa dei bergamaschi dall'ottobre 2014, in campionato: da allora tre successi per i partenopei e due per la Dea.

Quella di mercoledì sarà la terza sfida tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia a Bergamo: dopo il pareggio per 1-1 del 1973, il Napoli ha vinto di misura 1-0 nella gara di ritorno della finale del 1987 grazie alla rete di Bruno Giordano.

L'Atalanta ha superato le semifinali di Coppa Italia in quattro delle sei precedenti edizioni in cui ha preso parte a questa fase del torneo, la più recente nella stagione 2018/19.

Il Napoli potrebbe raggiungere la finale della Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia - in tre delle ultime quattro edizioni in cui hanno raggiunto l'atto finale della competizione, i partenopei non avevano trovato il successo nelle gara d'andata della semifinale.

C'è però un problema di cui tener conto che riguarda la squadra di Gattuso: Mercoledì, il Napoli non potrà far scendere in campo i due centrali titolari della propria difesa. Infatti, alla positività al Covid di Koulibaly, si è aggiunta la "tegola" Manolas a cui, infortunatosi nel match di Marassi contro il Genoa, è stata riscontrata una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento, e le sue condizioni potranno essere valutate solo tra tre settimane.



Queste le designazioni degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le semifinali di ritorno della Coppa Italia :

JUVENTUS – INTER (martedì 09/02 ore 20.45)

MARIANI

BINDONI – PAGANESSI

IV: CHIFFI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

ATALANTA – NAPOLI (mercoledì 10/02 ore 20.45)

LA PENNA

LONGO – BACCINI

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI





