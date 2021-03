Azora Rais è una famosa show girl – cantante e scrittrice d’origine bulgara naturalizzata italiana. Da tanto tempo Azora (il nome d’arte di Lozanova Zornitza) combatte per i diritti degli animali nel mondo organizzando e firmando le petizioni contro il riscaldamento globale e per la chiusura dei macelli.

La stessa Azora è vegetariana da anni e, come ci racconta, la sua scelta è stata assolutamente consapevole fin da piccola. Lei ha sempre avuto animali, tanti cani, tartarughe e pappagalli. Secondo lei gli animali hanno gli stessi sentimenti – dolore gioia amore rabbia-esattamente come gli esseri umani. Il suo appello è rivolto a tutti coloro da cui dipende la vita, anche solo di un animale – trattate bene i vostri cani gatti o uccelli fate fare loro la passeggiata giornaliera, non lasciateli da soli tutto il giorno chiusi sul terrazzo o nell’appartamento. Non fate del male a nessun animale, cercate di non ferirli, perché gli animali sono il nostro tesoro, così come la natura.

Per comprare il libro Oroscopo Intimo di Azora Rais su Amazon, cliccate sul link seguente: https://amzn.to/37SOnoi