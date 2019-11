Il celebre show comico di Radio Studio Più, venerdì 29 novembre dalle 21 torna sul sul palco del Bowling Seventies di Cerasolo (Rimini), a far divertire con la sua energia, con battute sferzanti sull'attualità e i personaggi creati in tanti anni di carriera. C'è la possibilità di cenare durante lo spettacolo... ma già da qualche giorno l'evento è sold out, ovvero tutto esaurito. Chi non ha prenotato può comunque consolarsi: l'artista tornerà protagonista al Bowling Seventies nel marzo 2020. E il locale sui suoi canali social propone già tanti appuntamenti speciali, tra cui un Capodanno 2020 da vivere in famiglia o con gli amici.

Cos'è Bowling Seventies

A Rimini, il Bowling Seventies di Cerasolo è uno dei più grandi e completi centri di divertimento. E' il luogo ideale per divertirsi con gli amici o in famiglia con feste, compleanni, eventi e cene aziendali, cene scolastiche, dopocena e aperitivi fra amici. Aperto ogni giorno dalle 17 alle 1 (dal giovedì al sabato fino alle 2:30), ha un ampio parcheggio ed è un ambiente accogliente per adulti e bambini.

A disposizione degli ospiti bowling, short bowling, carambole, sala slot machine, sala giochi, video games e un favoloso Play Park.

Le 9 piste da bowling in legno luccicano come quelle americane, grazie alla lavorazione del legno. Grazie poi ad un grande maxischermo multimediale e alle piste lunghe ben 18 metri, dotate di sponde per bambini, il divertimento è assicurato, per tutti.

Bowling Seventies è anche pizzeria, ristorante e paninoteca con menù per tutti i gusti e tutte le età. Tra i fornitori di Bowling Seventies ci sono molti produttori di eccellenze romagnole, mentre il primo pizzaiolo è Felice Di Maggio, più volte sul podio al 18esimo Campionato mondiale di pizza piccante svoltosi a Scalea (CS) con la partecipazione di oltre 300 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

E per i più piccoli? Non mancano truccabimbi, baby dance, spettacoli e animazione. Bowling Seventies organizza pure feste di compleanno e pensa anche alla torta.



Chi è Andrea Catavolo?

Il suo Andrea Catavolo Show va in onda su Studiopiù 6 alle 9 dal lun. al ven., mentre la domenica dalle 9 alle 12. ed è un modo perfetto per iniziare la giornata. Andrea Catavolo è nato a Latina il 16 novembre 1966. Il suo sogno da bambino era quello di diventare un pilota di aerei, ma adesso "si caga sotto da passeggero", racconta! Ha poi conseguito il diploma di geometr, ma non ha mai esercitato salvo due giorni nel cantiere del padre, dove faceva ridere tutti tranne quest'ultimo! "Ho iniziato come istruttore di windsurf", continua Andrea. "Lo facevo a casa a Latina. A Latina o ti drogavi o facevi windsurf... Io ho fatto windsurf, adesso mi drogo!". Più tardi Andrea decide di avventurarsi nel mondo dello spettacolo come animatore di contatto, collaborando con tanti importanti gruppi del settore. Nel 1995 diventa responsabile formazione e selezione del personale dell'animazione dei Viaggi del Ventaglio. Dopo un lunga collaborazione con Marco Comi, nel 2000 collabora con Studio Più. "Un ringraziamento particolare va a Claudio Tozzo di Studio Più che ha scoperto in me delle doti (io non ho ancora capito quali siano)." www.andreacatavolo.it