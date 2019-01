È uscito il nuovo singolo e videoclip del brano “Oggi” della cantautrice barese Veronica Verri

“Oggi fammi scrivere una storia che racconti di una sfida mai accettata veramente...”

Oggi racconta di una società in cui tutto sembra essere fermo e logorato ma in cui si dovrebbe credere ancora. Parla della gente che come me prova a ricercare un’identità e a realizzare i propri sogni; delle persone che provano a cambiare la propria situazione ma come unica via di uscita a volte vedono solo la fuga; e dove anche la cura purtroppo è molto spesso fortuna.

videoclip





“Oggi” , vorrei non fosse solo una mia canzone, ma una storia in cui tutti possano rivedersi, attraverso una strofa o un sentimento. Il videoclip girato da Lucky Dario ritrae un immagine familiare di un padre e una bambina , che rappresentano “le facce malate mai guardate”.

Un padre che deve prendersi cura di una figlia ma che purtroppo si lascia sormontare dalle mille difficoltà rifugiandosi nell’indifferenza.



La canzone rappresenta la voglia di guardare e cambiare senza più fuggire, senza più “pensarci domani” e lasciar correre come se nulla accadesse attorno a noi .





Contatti

Facebook: www.facebook.com/veronicaverri.music

Instagram: www.instagram.com/veronica