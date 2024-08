I temporali di questi ultimi giorni hanno portato un po' di frescura lungo tutto lo Stivale, ma da giovedì torneranno su tutta la Penisola i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36° a Roma.

Insomma, giorni di caldo torrido sotto il Cupolone, un po' perché il clima sta cambiando in tutto il mondo, ma soprattutto perché la Capitale è stata abbandonata ai rifiuti, al traffico, allo smog e all’asfalto che – seppure dissestato – la ricopre in lungo e in largo lasciando spazio solo al cemento dei palazzoni romani e sempre meno al verde: le piante appena messe a dimora sono già tutte secche!

Nelle prossime ore, però, arriveranno forti temporali in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud: dopo una notte instabile nel Settentrione, infatti, i temporali si sposteranno non solo sull’Appennino, ma su gran parte delle regioni centromeridionali fino alle zone di pianura.

Più stabile, invece, la giornata di mercoledì con un clima asciutto al mattino e temporali limitati alle zone montuose, soprattutto quelle appenniniche, e alla Sicilia.

Particolarmente calda e soleggiata la giornata di giovedì.

Le notti italiane, soprattutto dopo la mezzanotte, tuttavia, dovrebbero farsi meno calde e afose.