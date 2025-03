Ary Music torna in radio con il nuovo singolo “Regina” (Etichetta Fly Music), una canzone impegnata che parla di una relazione intensa e altalenante, in cui due persone continuano a rincorrersi nonostante le difficoltà. Il testo racconta momenti di passione, notti passate insieme e la voglia di sentirsi speciali, ma anche il senso di ripetitività e incertezza. C’è il desiderio di evasione, di lasciarsi tutto alle spalle, ma allo stesso tempo la consapevolezza di essere intrappolati in una storia che si ripete sempre uguale.



BIOGRAFIA

Arianna Lavacchielli, in arte Ary Music ha 16 anni, cantautrice di Viterbo, canta dall’età di sette anni, a dieci anni grazie alla conoscenza di Gigi Liviero ha aperto vari concerti per artisti del calibro di: Paolo Meneguzzi, Bianca Atzei, Biondo, Briga, Moreno, Povia, Sal da vinci...

Ha cantato al Teatro Ariston di Sanremo per Sanremo Junior e al GEF di Sanremo in un concorso internazionale, ha fatto vari concerti all’estero in Romania e a Madrid.

Ary Music ha co-scritto e cantato diciassette brani inediti distribuiti sulle piattaforme digitali, si diverte sui social a creare un’immagine molto forte per invogliare il pubblico a seguirla creando una fanpage che possa diventare uno zoccolo duro da portarla supportare nella sua carriera.

Ora Ary Music apre ufficialmente i concerti in tutta Italia dei “Follya” con Alessio Bernabei e i Dear jack oltre che quelli di Maninni, ha anche scritto due brani inediti con Alessio Bernabei, tutto grazie alla collaborazione con Gigi Liviero music manager che da anni crede in lei.

Ary Music dopo l’apertura ufficiale del tour estivo 2024 dei “FOLLYA” (Alessio Bernabei e i Dear Jack) che l’ha vista aprire ben 25 concerti in tutta Italia, acquisendo nuovi fans, con 12.000 plays raccolti in un mese su spotify e molteplici condivisioni del nuovo singolo “Brutta Storia” su tik tok diventa virale grazie alle tantissime influencer che l’hanno condiviso e amato.

In questo Tour estivo l’artista Viterbese, ha creato anche un feeling con il leader dei Follya, Alessio Bernabei ed insieme scrivono “BRUTTA STORIA” uscita a ottobre 2024 in Air play nelle Radio.

Nel videoclip Ary Music, recita con l’attore cantante DICLE (uscito dal programma Tv Collegio 8 andato in onda su RaiDue), sempre con DICLE (Enrico Di Clemente) si sta già lavorando su una collaborazione per un nuovo singolo in uscita a dicembre.

Booking/management Dream Production e Rock Concerti Manager Gigi Liviero