Il brano è sugli stores digitali distribuito da Virgin Music per Boot Music Group.

“Be Stronger” è il singolo del poliedrico artista Mate, con lo speciale featuring di Paco, sui principali stores digitali distribuito dalla Virgin Music per Boot Music Group e dal 3 maggio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, in cui si evidenzia la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto. Il brano nasce come un inno a non mollare mai di fronte alle difficoltà. L’artista fa riferimento a diverse sue esperienze passate negli ultimi tre anni dove nonostante gli ostacoli, ha sempre trovato un motivo per sorridere, raccogliere i cocci, trasformandosi ogni volta in una persona migliore, più forte e matura. Sensibilizza il fatto che nonostante la vita sia fatta di alti e bassi bisogna fare i conti con se stessi in questa altalena costernata di eventi negativi e in altrettanti positivi.

Storia dell’artista

Fabio Matera in arte Mate è un artista classe 1990 che nasce con l’hip hop nel 2009. Nel corso degli anni sviluppa numerosi brani dai quali escono fuori un album “Stay strong” (2013), un mixtape “La volta buona” (2014) e un Ep “10 anni dopo” (2020) con l’amico e socio storico Sheid (Roberto Fasano) per poi finire con un album da solista “Tra amore e bugia” nel 2019.

Nel corso degli anni sviluppa numerose esperienze nel campo, tra contest, live, radio, tv e l’evoluzione artistica lo porta da rapper ad essere un artista a 360 gradi, molto più cantante con sonorità Pop e Reggaeton. Gli ultimi singoli “Queen”, “B.B.S.” in collaborazione con Sheid con suoni reggae e da club, e “Sulla pelle” pezzo vissuto in prima persona Pop, sono gli ultimi lavori. Attualmente al lavoro sul secondo album da solista “INDELEBILE”. Percorso di vita e musicale degli ultimi tre anni dell’artista.

