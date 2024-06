Di prima mattina papa Francesco ha ricevuto gli artisti del mondo dell'umorismo:

"Con piacere", ha detto Bergoglio ai comici riuniti nella Sala Clementina, "do il benvenuto a tutti voi, e ringrazio quanti nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione hanno preparato questo incontro. Mi diceva il Prefetto che in Italia si dice che “il sorriso fa buon sangue”. Si dice così?Guardo con stima a voi artisti che vi esprimete con il linguaggio della comicità, dell’umorismo, dell’ironia. Quanta saggezza c’è lì! Tra tutti i professionisti che lavorano in televisione, nel cinema, in teatro, nella carta stampata, con le canzoni, sui social, voi siete tra i più amati, cercati, applauditi.Sicuramente perché siete bravi; ma c’è anche un altro motivo: voi avete e coltivate il dono di far ridere.In mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. ..."

Poi, nel pomeriggio, il pontefice si è recato al resort pugliese dove Meloni ha organizzato il G7, per un intervento durante la sessione dedicata all'intelligenza artificiale.

Dopo il "temino" collegato al motivo della sua presenza in Puglia, il Papa ha poi detto quello per che invece gli interessava comunicare ai cosiddetti grandi, in realtà, pensando alla riunione del mattino, dei comici pure loro, sebbene falliti:

Questa mia riflessione sugli effetti dell’intelligenza artificiale sul futuro dell’umanità ci conduce così alla considerazione dell’importanza della “sana politica” per guardare con speranza e fiducia al nostro avvenire. Come ho già detto altrove, «la società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci meramente occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate con reimpostazioni di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. In tal modo, un’economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene comune può “aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo” ( Laudato si’, 191)».Questo è proprio il caso dell’intelligenza artificiale. Spetta ad ognuno farne buon uso e spetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso. Grazie".

Le parole del Papa sono state accolte da un applauso e commentate dalla comica fallita Giorgia Meloni come "fonte di ispirazione". È la stessa Meloni che in Parlamento si è circondata di squadristi fascisti che assaltano addirittura anche uno che offre la bandiera italiana a un ministro del suo governo.