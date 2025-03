Grande entusiasmo e partecipazione al Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata per il Progetto Continuità, un'iniziativa che mira a facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado. Responsabili del progetto le docenti Maria Rita Bonetta, Cinzia Cancialosi e Liliana Fadda, che hanno guidato le attività con dedizione e attenzione pedagogica.

Le classi quinte della scuola primaria hanno fatto visita alle classi prime della scuola secondaria in una manifestazione di accoglienza pensata per rendere il cambiamento un'esperienza positiva e motivante. Il simbolo scelto per rappresentare questa importante transizione è stato la farfalla, emblema di metamorfosi, crescita e colore. Attraverso questa metafora, i bambini hanno potuto vivere il passaggio alla scuola media come un’evoluzione naturale, emozionante e ricca di opportunità.

Durante la giornata, gli alunni hanno realizzato numerosi cartelloni e elaborati grafici ispirati al tema della farfalla, esprimendo con creatività le loro emozioni e aspettative. Momenti di drammatizzazione e di gioco, sia all'interno delle classi che all'aperto, hanno contribuito in modo significativo a creare un clima sereno e gioioso, favorendo l’interazione e il senso di appartenenza tra gli studenti delle due scuole.

L'iniziativa si è rivelata un’esperienza coinvolgente e formativa, rafforzando il legame tra i due ordini scolastici e accompagnando i giovani alunni in un percorso di crescita consapevole. Il Progetto Continuità si conferma dunque un’occasione preziosa per preparare i bambini alla nuova avventura della scuola secondaria, rendendo il passaggio un momento di scoperta e accoglienza.

(Calogero La Vecchia)