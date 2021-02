In attesa di scoprire le candidature agli Oscar 2021, emergono nuove previsioni dopo l'assegnazione di più di 60 riconoscimenti tra quelli dalle associazioni dei critici americani (Film Critics Association Awards) che unitamente alle candidature ai premi chiave (tra cui SAG Awards e Golden Globe) permettono di stilare una potenziale shortlist sui favoriti per la nomination.

Per quanto riguarda la categoria Miglior attore non protagonista ci sono almeno 4 nomi in pole position per la candidatura. In primis il camaleontico Sacha Baron Cohen per la sua prova nel dramma giudiziario The Trial of the Chicago 7. Seguono Daniel Kaluuya nei panni dell'attivista Fred Hampton nel film Judas and the Black Messiah e Leslie Odom jr per l'opera prima di Regina King, One Night in Miami in cui interpreta il leggendario Sam Cooke. Chiude la potenziale shortlist il compianto Chadwick Boseman per la sua performance nel film di Spike Lee, Da 5 Bloods...