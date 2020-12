International Blog - https://www.internationalblog.eu - nasce il 19 dicembre del 2017 dall'idea di Giulio Strocchi di regalare un nuovo spazio alle sue conoscenze nel mondo degli eventi. Nel corso di tre soli anni di vita, i risultati, ovvero l'interesse del pubblico e la qualità dei contenuti del sito sono cresciuti moltissimo.

"Il blog era nato per raccontare nightlife e divertimento, ma con il proseguire del tempo ho deciso di puntare anche a moda e spettacolo", racconta Giulio Strocchi.

Infatti nel sito abbondano interviste di personaggi e volti noti, ad esempio diversi artisti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi, come Francesca Del Toro, Bryan Ramirez, Andrè Delaroche, Giampiero Gencarelli, Antonio Fiore, Agostino Solagna, Amilcar Moret Gonzalez, Jody Proietti e tanti altri. Inoltre, non mancano interviste a noti designer.

Una delle novità che International Blog propone in questo periodo è una web tv decisamente attiva disponibile a questo link: www.internationalblog.eu/webtv/.

"Nel corso del 2020 le video interviste di International Blog hanno riscontrato un notevole successo", racconta Giulio Strocchi. "Ho avuto il piacere di intervistare Valentina Corvino, modella di appena 16 anni dell'agenzia Major Model di Milano. E' giovane, ma proprio per questo sa lanciare messaggi utili e maturi ai suoi coetanei". International Blog, insomma, racconta artisti e modelle emergenti, oppure dà spazio a vere star, attraverso interviste video o scritte.

"Un rigraziamento speciale va ai tanti partner del sito", spiega Giulio Strocchi. "Ad esempio, devo molto alla DSML Management di Daniele Salvadore e Marta Losapio. Mi hanno dato la possibilità di intervistare tanti artisti e personaggi. Grazie a loro ho fatto un notevole salto di qualità. Poi voglio ringraziare tutto lo staff che mi sta supportato in questo bel cammino, in particolare il mio vice direttore Lorenzo Speed. E' davvero importante il contributo dello stilista Ripalta Daniello, che ha voluto il mio sito come media partner dell'evento di beneficenza che si è svolto al Grand Hotel Continental di Siena. Durante l'evento, tra l'altro, ha preso vita uno shooting che ha avuto come protagoniste Valentina Corvino e Antonia Di Guida. Le foto scattate faranno parte del calendario benefico della LILT (Lega Italiana lotta ai tumori)".

Riassumendo, nel corso di soli tre anni, International Blog è diventato un punto di riferimento per chi ha voglia di scoprire tutte le tendenze in ambito lifestyle e dintorni. Le prospettive per questo sito, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo per colpa della pandemia, sono molto positive.