Nel consueto sondaggio dell’Istituto Ixè per la trasmissione "Carta Bianca", in onda su Rai 3, si conferma la battuta di arresto della Lega (31,2%) che è compensata dal consolidamento del Partito di Giorgi Meloni, Fratelli d’Italia che è data all’11%.

A questo punto, lo schieramento di destracentro, grazie anche all’appoggio di Forza Italia, indicata oltre il 7%, e delle liste minori raggiungerebbe quasi il 50% dei consensi.

Nell’area del Governo giallorosso tiene il Partito Democratico con il 20,7%, mentre il Movimento Cinque Stelle cala sotto il 16%. Anche Italia Viva soffre a causa della vicenda Open e si trova sotto il 4%.

Sorpresa per le Sardine, che alle elezioni sarebbero in grado di raccogliere un ottimo 7,5%, nonostante che, fin dalla loro prima uscita, si sforzino nel ripetere che loro non sono e non vogliono diventare un partito... altrimenti chissà quanti voti avrebbero preso!