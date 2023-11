Nel quarantesimo giorno di guerra, veicoli militari israeliani hanno preso d'assalto l'ospedale Al-Shifa, a Gaza City. Decine di soldati sono entrati nell'edificio che ospita il pronto soccorso, mentre i carri armati sono entrati all'interno dell'area che ospita i vari edifici della struttura sanitaria. L'IDF ha fatto irruzione dal lato occidentale facendo saltare gli edifici presenti su quel lato. Preso di mira anche il reparto di terapia intensiva.

Dentro l'ospedale avevano trovato rifugio migliaia di persone che, dalla scorsa settimana, erano ormai intrappolate al suo interno, a seguito dell'assedio imposto dai militari dello Stato ebraico.

Il raid effettuate dalle truppe di occupazione israeliane è stato motivato dal fatto che Hamas nasconda sotto di esso un proprio centro di comando. Affermazione ripetutamente smentita da Hamas e, soprattutto, dagli operatori sanitari dell'ospedale.

Queste le testimonianze riferite ad Al Jazeera su quanto sta accadendo ad Al-Shifa.

Omar Zaqout, che presta la sua attività nel pronto soccorso, ha detto che i soldati israeliani hanno "fermato e aggredito brutalmente alcuni degli uomini che si stavano rifugiando nell'ospedale. Le forze israeliane li hanno denudati e bendati. Non hanno portato aiuti o rifornimenti, hanno portato solo terrore e morte, aggiungendo che l'IDF ha circondato ogni edificio all’interno del complesso. "Più di 180 cadaveri sono in decomposizione nel cortile dell'ospedale. La situazione è davvero terrificante, si sentono spari ovunque."

Questa è la testimonianza di Ahmed El Mokhallalati, un chirurgo di Al-Shifa:

"È un momento assolutamente spaventoso; è un momento orribile per le famiglie, i civili che si rifugiano in ospedale con i loro figli. È terribile per il personale che si prende cura dei pazienti e per gli stessi pazienti. Immaginate di essere in un ospedale dove non c'è acqua, servizi igienici di base, tanto che persino andare in bagno è una sfida. Cibo e acqua potabile non arrivano da sei giorni e non c'è modo di procurarseli.

Inoltre, El Mokhallalati ha detto che la stazione che fornisce ossigeno ormai non funzionava e che il personale non era più in grado di prendersi cura dei pazienti.

Il chirurgo ha poi espresso shock per il fatto che "il mondo intero è stato testimone di questo crimine e ha visto tutto ciò che sta accadendo e nessuno lo ha fermato. Nessuno ha detto ad alta voce che questo non è consentito.

"Dov’è la comunità internazionale? Dov’è l’organizzazione internazionale creata per aiutare e sostenere il sistema sanitario nelle aree di guerra per garantire che i bisogni umanitari siano soddisfatti nelle aree di guerra, in tempi di guerra?

Siamo tutti all’interno dell’edificio. Non possiamo nemmeno controllare attraverso la finestra cosa accade fuori, non possiamo procurarci nulla da mangiare o da bere, non possiamo portare nulla ai nostri pazienti e non possiamo assolutamente muoverci da un edificio all'altro".