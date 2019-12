7 dicembre 2019

A seguito delle dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, il quale conferma i 65 milioni per il 2020 e che l'obiettivo allineamento alle FF.OO. è finalmente dietro l'angolo.

Laura Castelli, viceministro dell'Economia e delle Finanze, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi afferma inoltre che nel prossimo triennio verranno stanziati 65 milioni nel 2020, 125 milioni nel 2021 e 165 milioni nel 2022.

La FEDERDISTAT VVF CISAL , come sempre in prima linea, è stata per tutta la partita sempre presente con il proprio cartello rivendicativo.

Resta soltanto da attendere conclusione dei lavori in Parlamento per l'approvazione definitiva ed il varo della legge di bilancio.

VIVA I VIGILI DEL FUOCO E FORZA FEDERDISTAT VV.F CISAL. AVANTI TUTTA!

Antonio BARONE e Nicola BASILE Segretario Generale e Coordinatore Nazionale FEDERDISTAT-CISAL ringraziamo le forze politiche di maggioranza e l'intero governo per gli stanziamenti garantiti nella Legge di bilancio a favore dei Vigili del fuoco che svolgono un lavoro unico ed insostituibile per garantire il soccorso ai cittadini. Un grande risultato raggiunto dopo una serie di iniziative sindacali messe in campo, dalla manifestazione nazionale del 15 novembre allo sciopero generale del 21 novembre scorso insieme ad altri Sindacati dei Vigili del Fuoco, uniti si vince sempre! Continueremo a vigilare e seguire tutto il percorso fino a quando non raggiungeremo definitivamente l'obiettivo equiparazione dei Vigili del Fuoco con le altre FF.OO. e non solo.