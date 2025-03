Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Oliena, in località Logheri sulla vecchia strada per Orgosolo in provincia di Nuoro, dove un vigile del fuoco di stanza a Olbia, libero dal servizio, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre si trovava nel terreno di famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, Giancarlo Piga, 41 anni, libero dal servizio, per cause ancora da accertare, è rimasto intrappolato sotto il trattore che stava guidando

Sono state allertate subito le forze dell’ordine e gli stessi colleghi dell’uomo, che sono intervenuti prontamente sul posto. Insieme hanno messo in atto tutte le procedure di soccorso. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare.