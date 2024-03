Quest'anno il grande favorito per la categoria Miglior regia è Christopher Nolan (Oppenheimer) dopo aver letteralmente dominato l'Awards Season vincendo numerosi riconoscimenti tra cui tutti e 6 i premi chiave.

Difficile un colpo di scena come quello che accade nel 2020 quando il regista Bong Joon-ho vinse l'Oscar per Parasite battendo il favorito Sam Mendes per 1917.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Director.