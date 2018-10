Saranno migliaia i soldati Usa inviati al confine con il Messico per fronteggiare la marcia dei disperati dal Centro America

Il numero di soldati inviati da Trump al confine con il Messico non è ancora stato precisato, ma sarà molto più grande dei mille ipotizzati la settimana scorsa, quando il segretario alla Difesa Jim Mattis aveva comunicato di aver concesso l'autorizzazione all'uso di truppe e risorse militari al confine tra Stati Uniti e Messico.

I mille soldati che erano stati ventilati in quella occasione, secondo le ultime indiscrezioni di stampa, sarebbero già diventati migliaia, senza però che, anche in questo caso, ne sia stato quantificato il numero esatto, né da parte dell'amministrazione Trump, né da parte del Pentagono.

I soldati saranno inviati, pare già nei prossimi giorni, a fronteggiare la marcia di alcune migliaia di disperati provenienti da Guatemala, Honduras, Salvador che provano a cercare il proprio riscatto negli Usa. Una carovana che sebbene abbia perso una parte dei suoi componenti iniziali, sconfitti dalla fatica, ne avrebbe acquisiti altri lungo il tragitto che la vede attraversare, in questo momento, la parte meridionale del Messico, costituita da un numero di persone che non dovrebbe superare le seimila unità.

La decisione di Trump di fronteggiare con l'esercito chi fugge dalla povertà e dalla violenza è conseguenza anche della sua propaganda contro l'immigrazione clandestina, che ha costituito uno dei temi principali della sua campagna alle passate presidenziali ed è diventato un tema per il suo appoggio ai membri repubblicani alle elezioni del 6 novembre per il rinnovo del Congresso.





Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!