L'incredibile lavoro del make-up artist Kazu Hiro per il film Maestro si conferma leader della categoria Miglior trucco e acconciatura ai prossimi Oscar, avvicinandolo sempre di più al 3° Oscar della sua carriera dopo averlo vinto per L’ora più buia (2018) e Bombshell – La voce dello scandalo (2020).

A questo punto la vera sfida è prevedere la possibile cinquina più che il vincitore con Povere Creature, Guardiani della Galassia Vol.3 e Barbie in pole position per la candidatura.

Per il 5° nome la gara resta aperta tra Nyad – Oltre l’Oceano, Oppenheimer e Golda. Senza dimenticare una delle due new entry di queste nuove previsioni, The Iron Claw.