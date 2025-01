"I riferimenti sono esclusivamente legati all'antica Roma. Per questo ho scritto Roman Empire, rivolgendomi agli utenti americani che hanno visto il gesto di saluto nella serie HBO su Roma. Lo faccio spesso, lo avete visto e lo sapete. Tuttavia, selettivamente, voi in buonafede, interpretate il tutto come un richiamo al nazi-fascismo, una connessione che esiste solo nelle vostre menti. Ho cancellato il post non appena mi sono reso conto che, mentre io vedo Roma, voi vedete il ventennio – nel 2025 (auguri!).Ad ogni modo, visto che da ieri mi minacciate di mettermi a testa in giù o portarmi a Piazzale Loreto, vi informo che giovedì pomeriggio mi troverete a Termini, dove faccio volontariato da anni. Ad maiora".

Così il "facente funzioni" di Elon Musk in Italia, tale Andrea Stroppa (un tale che sostiene di essere amico pure dei sassi nel caso uno di loro fosse conosciuto come poco più che facoltoso), ha spiegato il perché abbia cancellato il video del saluto nazifascista del suo padrone, mentre alla Capital Arena ringraziava i camerati... pardon... i sostenitori di Trump, dopo averlo orgogliosamente postato su X...

"L'Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano".



Così in un post su X Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon #Musk, commenta un video Musk mentre, alla Capital Arena, ringrazia i sostenitori di #Trump salutandoli con il braccio teso.



Poi cancella il post. pic.twitter.com/LJ6AqnFNsK — Baobab Experience (@BaobabExp) January 20, 2025

Chi gielo dice a Stroppa, che i romani... gli antichi romani non si salutavano affatto in tal modo, mentre così si salutavano invece fascisti e nazisti?

E perché poi negare che l'amministrazione Trump e chi ne fa parte, Musk in testa, non debba esser considerata una manica di nazifascisti, sentito anche il discorso del nuovo presidente durante la cerimonia di insediamento?

Dalle discriminazioni alle vendette, dal colonialismo fino al negazionismo su crisi climatica e vaccini... Trump si appresta a limitare diritti e libertà con la scusa di "sconfiggere" sempre nuovi nemici che di volta in volta verranno consumati dalla sua sete di potere e denaro... finché i nemici finiranno per essere gli stessi che lo hanno votato.

Con questa gente, finisce sempre così.