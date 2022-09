Di Vincenzo Petrosino - Salerno -

Come nelle più classiche commedie, e il cinque stelle è in fondo il parto di un “comico” indiscutibilmente fortunato e con diverse capacità comunicative, ecco venire fuori un “Conte” un "Giuseppi" santo che prende lo scettro di tanti Francescani che conosciamo bene.

Abbiamo sin dal 2013 assistito a lotte fratricide in quel Movimento che mentre prima non consentiva neppure la presenza di un suo iscritto in una tv, anzi era motivo di espulsione, è divenuto uno dei peggiori teatrini della Politica negli ultimi 50 anni. Oggi stanno battendo a ferro e a fuoco il sud Italia. Come un ordine che in fondo conosciamo, tipico delle sette , stanno occupando i social con foto, spesso fatte ad arte, convincendo o meglio tentando di convincere gli italiani che è giunto il “Nuovo Messia”.

Faccia pulita, capelli da Brillantina Linetti, abbracci e baci a tutti, mancano i fiori e l’aureola del santo. Alla fine si erge a paladino di cosa? Dei poveri e udite… al sud dove fa breccia il Reddito di cittadinanza, ora divenuto secondo alcuni anche un argine alla mafia e camorra.

E i temi importanti e cari a tanti ex attivisti e allo stesso movimento cinque stelle?

Cosa ne dite del consumo del suolo, della salvaguardia ambiente, dell'acqua pubblica? E a proposito che dite di Taranto e Ilva? Del petrolchimico e di Augusta ? E di Gela e delle tante malformazioni in Sicilia? E del registro tumori e malformazioni? E della Basilicata ? delle trivelle? della Famosa Tav? Della Solvay? dell'uranio? Del Sulcis? del significato delle cinque stelle....e in Campania delle eco balle?, del Sarno? di Agrimonda ( conoscete cosa è ?) e dell'aeroporto Costa d'Amalfi così desiderato dal cinque stelle....cosa raccontate?

Andate in giro a promettere spiccioli , rispondete invece che senso ha continuare a farlo ? Ma chi avete candidato nel sud.... ancora come di Maio i famosi nomi che faranno tremare i polsi? Sorrido perchè quando si parla di polsi e tremare , visto il passato mi ricordano solo peccati di gioventu' ..... da confessare al parroco della parrocchia. Siamo seri.....

Io a dire il vero lo vedo come un voto di scambio la storia del Rdc e non solo . Tanti disperati ma anche tanti imbroglioni, ovviamente gli chiedono di mantenere il reddito di cittadinanza anzi… aumentiamolo.

L’Italia caro Conte e caro “Nuovo Movimento cinque stelle” non ha bisogno di elemosina, ma di lavoro vero e soluzioni reali. Il Popolo italiano ha una dignità sua, oggi è vero non esiste molta scelta, ma scegliere il meno peggio mi sembra proprio orrendo.

Cosa fare? Nulla. Oramai l’Italia è sul baratro comunque vada, si salva solo se finisce la guerra e la gente, specialmente politici e imprenditori decidono di cambiare visione. L’economia va rivista, l’ambiente va salvaguardato e bisogna invertire la rotta perché si sta andando a sbattere.

Temo che dopo le elezioni solo gli eletti avranno risolto i problemi economici, alcuni già hanno un buon reddito, altri si ritroveranno le saccocce piene… e chi lo prende sempre nel … credetemi, sono gli italiani specialmente del sud, che si lasciano abbindolare dagli spiccioli nel barattolo davanti alla chiesa con su scritto anche “cinque stelle”.



