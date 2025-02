La community Herbalife si è riunita al kick off annuale per prepararsi ad affrontare le nuove sfide del mercato degli integratori, che prevede di raddoppiare il fatturato entro il 2030

Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, da oltre 30 anni presente in Italia, commercializza un’ampia gamma di prodotti per il supporto nutrizionale distribuiti attraverso il modello di vendita diretta basato sul network marketing, che consente a ciascun incaricato alla vendita di creare una rete che collabora con lui nello sviluppo del business. Ed è dedicata proprio alla community Herbalife il Summit annuale che si è concluso a Bologna da poche ore, una realtà che coinvolge in Italia 110.000 persone, tra Incaricati alla vendita e Clienti Privilegiati.

Nata dagli anni Ottanta commercializzando prodotti per il controllo del peso, Herbalife è oggi una wellness company a 360 gradi. Promuove infatti regole di vita salutari come alimentazione equilibrata ed esercizio fisico costante, attraverso una community in grado di garantire ai clienti finali un’esperienza che è anche un percorso verso il proprio benessere psico-fisico. Sul palco del Summit Herbalife di Bologna ha esordito per la prima volta il nuovo Country Manager Herbalife Italia, Benoit Haecker, per condividere con la community italiana le strategie aziendali e ribadire gli asset fondamentali dell’azienda.

Si stima che in Italia una persona su 5 salti la colazione, il pasto più importante per avviare bene la giornata, mentre il 50% degli italiani fa una colazione squilibrata, introducendo una quantità eccessiva di zuccheri nel primo pasto. Nonostante siano oltre 16 milioni gli taliani che praticano attività sportiva [1], secondo recenti dati pubblicati dal Ministero della Salute il 47% degli Italiani è in sovrappeso.

“Assistiamo in Italia a un piccolo paradosso” – ha spiegato Benoit Haecker – “il tasso di persone sovrappeso, considerando quanti fanno sport secondo i dati, ci fa dedurre che chi pratica attività fisica non lo fa in maniera regolare o non la accompagna ad una alimentazione adeguata. Per questo per Herbalife è fondamentale lavorare sulle abitudini quotidiane delle persone, promuovendo stili di vita sani e attivi. Lo facciamo garantendo l’alta qualità dei nostri prodotti, ma anche attraverso gli Incaricati alla vendita, formati per poter fornire al cliente finale qualcosa di insostituibile: conoscenze, incoraggiamento, supporto, per una esperienza di wellness completa che gli permetta di raggiungere gli obiettivi desiderati”.

Si tratta di un’opportunità di business aperta a tutti e che consente un perfetto equilibrio tra tempo dedicato al lavoro e tempo da dedicare a studio, famiglia o altre attività lavorative. Il 6% degli Incaricati alla vendita ha un’età tra i 18 e i 24 anni, il 17% tra 25 e 34 anni, circa il 21% tra i 35 e i 44, circa il 28% tra i 45 e i 54 anni.

Al Summit Herbalife sono state presentate anche alcune novità che riguardano le sponsorizzazioni sportive, che dimostrano in modo concreto la vicinanza dell’azienda ai valori dello sport. Grazie a un accordo siglato con la Fondazione Milano Cortina 2026, Herbalife sarà infatti Sponsor olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026.

“Si tratta di una importante partnership tra il più grande evento che verrà ospitato nel nostro Paese e la wellness company che ha l’obiettivo aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva” – ha sottolineato Jole Rossetti, Marketing Manager Herbalife Italia - “In quest’ottica abbiamo deciso anche di ampliare il Team H24, la squadra composta da atleti professionisti che Herbalife supporta come Sport Nutrition Supplements Sponsor di CONI. Siamo felici di annunciare che quest’anno entrano nel Team Herbalife H24 il pattinatore artistico su ghiaccio Matteo Rizzo e lo sciatore paralimpico Federico Pelizzari, che insieme ad Arianna Fontana, l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, gareggeranno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026’.

Sono saliti sul palco per la presentazione ufficiale al Summit Herbalife Matteo Rizzo, il pattinatore artistico su ghiaccio vincitore di 3 medaglie europee, 9 medaglie italiane e 1 oro ai mondiali juniores insieme a Federico Pelizzari, atleta paralimpico di sci alpino vincitore di 2 bronzi mondiali e di 2 bronzi e 3 argenti in coppa del mondo. Insieme a loro era presente anche un altro componente della squadra H24: Simone Alessio, il campione calabrese di taekowondo festeggiato dalla community Herbalife per la medaglia di bronzo che si è aggiudicato alle olimpiadi di Parigi 2025.

Herbalife è fortemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti innovativi, efficaci e sicuri e al Summit sono state rilasciate anche anticipazioni sui lanci di nuovi prodotti previsti per il 2025. Ogni prodotto Herbalife deve rispettare elevati standard qualitativi, garantiti dal programma “from seed to feed” (dal seme al cibo), un sistema in grado di testare l’intera filiera produttiva dal momento della coltura a quello della distribuzione dei prodotti finiti. Da queste filiere provengono le proteine di alta qualità e altamente biodisponibili alla base della maggior parte dei prodotti Herbalife, che sono frutto della migliore ricerca scientifica. Vengono sviluppati da esperti internazionali nel campo della nutrizione e del benessere, che compongono il Comitato Consultivo per la Nutrizione (Nutrition Advisory Board - NAB), insieme a oltre 300 ricercatori presenti nei laboratori di Ricerca & Sviluppo dell’Azienda.

Herbalife è inoltre fortemente impegnata in campo umanitario attraverso Herbalife Nutrition Foundation che sostiene organizzazioni che si occupano di bambini in stato di bisogno. Nel 2024, HFF ha distribuito 5 milioni di dollari a 164 no-profit in 59 paesi. In Italia, i beneficiari sono Casa Oz Torino, Peter Pan Roma e SOS Villaggi dei Bambini Ostuni.

