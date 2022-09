Che il Movimento 5 stelle, quello del boom del 2013 , quello di uno vale uno e dell’apriamo il parlamento come una scatola di tonno non esista più, credo che sia chiaro a tutti in Italia.

Che si tratti di una “riapertura di un ristorante”, tipico di chi pensi di servire gli stessi piatti è cosa ovvia.

Che durante la campagna elettorale si sparga miele e zucchero su tutto è anche questa cosa ovvia, ma non sempre bisogna fermarsi al sapore dolce... scendiamo in altri particolari e magari evitiamo errori di valutazione.

In realtà si vuole far credere a molti che il meno peggio oggi siano i candidati del Movimento, la rete è piena di pubblicità in proposito, ma a mio giudizio si tratta solo di "pentole vuote e bucate".

Basterebbe pensare e chiedere a tanta gente cosa abbia fatto il Movimento sui grossi temi .

Fallito il reddito di cittadinanza per come era stato concepito, caduti i bonus per come sono stati gestiti, nulla si è fatto per le grosse criticità italiane.

Otto lunghi anni di molte chiacchiere. Ilva, a Taranto sono rimasti come prima, eppure sembrava che il Movimento dovesse risolvere il problema. Terra dei fuochi , il nulla risolto nonostante Costa ministro... e che dire poi di Ruotolo nel Pd per par condicio.

E la Basilicata con le perforazioni e il Pertusillo? Augusta e il petrolchimico? Registro tumori, cosa si è fatto? Inceneritori e aeroporti e consumo di suolo? Ci siamo ritrovati esponenti Campani dei 5 stelle a perorare aeroporti in piena zona agricola! Non parliamo della solita Tav e del Tap e dei tanti, troppi, dietrofront.

Come si può oggi vendere in Tv pentole lucidate, ma riciclate, vuote e bucate?

Di facce d’angelo è piena la storia. Ricordo Di Lorenzo, Di Maio… insomma non è la faccia che esprime i futuri comportamenti, c’è bisogno di ben altro.

Purtroppo, questo nuovo Movimento 5 stelle è solo la riapertura di un ristorante dove qualche cameriere è stato mantenuto in servizio e i vecchi mandati in cantina ad aprire bottiglie… Non si può dimenticare la vecchia ideologia, le tante promesse le cinque stelle e il loro significato… chiacchiere e chiacchiere, ma di fatto si ingigantisce il poco positivo per nascondere il tanto negativo e ancora peggio il non fatto e i visibili oramai attaccamenti alle poltrone.

La verità? Non si aspettavano questo i vecchi elettori del Movimento 5 stelle, non si aspettavano questo i vecchi attivisti storici, l’anima vera del vecchio movimento non aspettava e... "non meritava questo".

Temo che la stessa stampa parli di Movimento, ma senza conoscerlo. D'altra parte gli stessi nuovi fan sono in parte i saltati sul carro del dopo 2013 e in parte i nuovi che di Movimento 5 stelle conoscono pochissimo, spesso solo paracadutati dall'alto. Conosciamo i volti di molti della diciottesima legislatura che "avrebbero dovuto far tremare i polsi" e sappiamo i cambi di casacca. Ovvio che doveva capitare questo se venivano fatti fuori sistematicamente in Italia "gli attivisti storici". Cosa che in molte regioni è accaduto anche per queste parlamentarie. La gente dovrebbe saper tutto e non fermarsi alle dichiarazioni di abili "venditori" televisivi.

Soluzione? Non ho una soluzione e neppure una indicazione. Conosco però bene che questo Movimento 5 stelle ha commesso troppi errori, ha macinato troppi attivisti e a me sembra "la nuova casta" non il Nuovo che avanza. Abbiamo inviato a Roma con tanta speranza nel 2013 i terminali di rete e ci siamo ritrovati oggi dei ricchi onorevoli, ingrassati e con conti in banca che prima del 2013 non avevano.

Dubito, molto, conoscendo Roma e Palazzo Madama che 15.000 euro e privilegi vari facciano davvero pensare alle varie necessità degli italiani. Dubito che possano capire cosa significhi una pensione da 500 euro, una invalidità di 300, il dramma di un affitto che non si può pagare e di un pasto che non tutti possono mettere in tavola.

Mi dispiace dirlo ma ho troppi, tanti dubbi e non solo sul Movimento... poi con questa legge elettorale che "impone i nomi" graditi ai leader di partito, se non è tutta farsa ditemi voi cos'altro possa essere.

Purtroppo, l’immagine dei parlamentari nel cassonetto della monnezza, è molto presente e non è una cosa che in futuro sia impossibile da vedere, e non me lo auguro, anche in Italia.







