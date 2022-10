Tra le varie tappe previste nel Salento da "Borghi autentici d'Italia - Il turismo di ritorno" tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, c'è anche Leverano.

L' obiettivo principale di queste Giornate Nazionali 2022 è quello di essere accattivanti non solo per chi vive la realtà del borgo, ma anche per gli italiani che per ragioni di lavoro si sono trasferiti all'estero.